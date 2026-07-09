1,6 miljoonan muovikassin verran materiaalia väheni närpiöläisen kirsikkatomaatin ympäriltäUudistuksen myötä kirsikkatomaattirasioissa käytetään 47,2 prosenttia vähemmän muovia kuin aiemmin.
Osassa S-ryhmän kirsikkatomaattirasioita on tänä keväänä toteutettu pakkausmuutos, joka vähentää pakkausmuovin määrää merkittävästi.
Muutos koskee Osuuskunta Närpiön Vihanneksen toimittamien Kotimaista-kirsikkatomaattien rasioita, joissa toteutettu pakkausuudistus vähentää pakkauksissa käytetyn muovin määrää vuositasolla yli 34 000 kg. Tämä vastaa yhteensä yli 1,6 miljoonaa muovikassia.
Näissä kirsikkatomaateissa on nyt aiempaa ohuemmasta muovista valmistettu, kevyempi rasia, jossa erillinen muovikansi on korvattu ohuella muovikalvolla.
”Pakkausuudistus on hieno avaus kotimaisten tavarantoimittajiemme kanssa.”
”Uusi pakkaus takaa tomaateille hyvän säilyvyyden, tuo tuotteen aiempaa selvemmin asiakkaan nähtäville sekä mahdollistaa entistä paremman materiaalitehokkuuden. Uudistuksen myötä rasioissa käytetään 47,2 prosenttia vähemmän muovia kuin aiemmin”, tiedottaa ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi S-ryhmän marketkaupasta.
Tomaatti on yksi suomalaisten eniten ostamista vihanneksista. Kuluttajien kiinnostus erilaisia tomaattilaatuja kohtaan on kasvanut, ja erityisesti kirsikkatomaattien sekä erilaisten terttutomaattien kysyntä on viime vuosina lisääntynyt.
S-ryhmä on sitoutunut muovin vähentämiseen, kiertotalouden edistämiseen sekä ympäristön kannalta kestävien pakkausratkaisujen käytön edistämiseen.
”Närpiön Vihanneksen toteuttama pakkausuudistus on hieno avaus kotimaisten tavarantoimittajiemme kanssa, jota toivotaan lisää”, Ristaniemi sanoo.
Kotimaista-sarja on S-ryhmän oma merkki, private label.Artikkelin aiheet
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