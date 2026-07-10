Karhun poikkeusluvat päätetty ‒ näin monta karhua syksyllä saa kaataaSuomen riistakeskus on tehnyt päätöksen karhun poikkeusluvista.
Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan 182 karhun pyyntiin syksylle 2026.
Luvat ovat kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle. Poronhoitoalueella karhua metsästetään aluekohtaisin kiintiöin.
Suomen riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin.
Hylkäyspäätökset perustuivat siihen, ettei lupien myöntämiselle katsottu olevan hakemusalueella riittäviä perusteita, kerrotaan Suomen riistakeskuksen tiedotteessa.
Päätösharkintaa ohjasi korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jossa linjattiin kannanhoidollisten poikkeuslupien myöntämisen edellytyksistä.
Edellytyksinä on, että poikkeuslupa perustuu konkreettisesti osoitettuun alueelliseen ongelmaan, kuten ihmisille aiheutuvaan turvallisuusriskiin. Lisäksi edellytetään, että karhukanta on alueella tiheä ja kasvava.
Ennen poikkeusluvan saamista on myös selvitettävä, onko karhujen aiheuttamien ongelmiin olemassa muita tyydyttäviä ratkaisuja.
Poikkeusluvilla toteutettavan metsästyksen tavoitteena on vähentää ennakolta turvallisuusuhka- ja omaisuusvahinkotapausten todennäköisyyttä harventamalla kasvanutta karhukantaa sekä rajoittamalla kannan kasvua ja tihentymien muodostumista hakemusalueilla.Artikkelin aiheet
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