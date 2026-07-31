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Juuri nyt | Laskelmat paljastavat: Metsien hiilimarkkina voisi moninkertaistua korkeammalla hiilen hinnalla
Tilaajalle | Viime kesän ASF-harjoitus kertoi, miten iso urakka voi olla edessä afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämisessä