Poliisilla räjähdetehtävä ‒ pojat löysivät vedestä puolustusvoimien omaisuuttaKaksi poikaa oli magneettikalastamassa Joensuussa, kunnes magneettiin tarttui jotain vaarallista.
Kaksi poikaa olivat magneettikalastaneet Joensuun rantakadun matkustajasatamassa. Magneettiin oli tarttunut ruosteinen ammus, josta ilmoitettiin hätäkeskukseen tämän viikon torstaina, kerrotaan Itä-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.
Poliisi eristi ammuksen sijaintipaikan. Poliisin selvityksen mukaan kyseessä oli puolustusvoimien ammus.
Puolustusvoimien raivaajat hakivat ammuksen pois hävitettäväksi. Poliisi purki tämän jälkeen matkustajasataman eristyksen.Artikkelin aiheet
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