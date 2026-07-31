Italian ministerit ehdottavat Espanjan erottamista Schengen-alueesta – syynä torstaina rajan ylittäneet siirtolaisetTuhannet siirtolaiset tunkeutuivat torstaina rajan yli Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin.
Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Meloni julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän tukee ulkoministerinsä Antonio Tajanin aikaisempia kantoja.
Eilen alkanut kiista syttyi, kun tuhansien siirtolaisten kerrottiin saapuneen päivän aikana Marokosta Espanjalle kuuluvaan, Pohjois-Afrikassa Gibraltarin vastarannalla sijaitsevaan Ceutan kaupunkiin.
Saapujien tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta espanjalaisen median arviot liikkuvat 2 000 ja 3 000 siirtolaisen välillä.
Siirtolaiset kiipesivät ja murtautuivat rajaesteiden ohi, osa ylitti rajan uimalla ja erilaisten kellukkeiden avulla. Viranomaisten mukaan ainakin 18 ihmistä hukkui matkalla.
Pääministeri Meloni sanoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa, vedoten maan huonoon rajaturvallisuuteen.
Schengen-alue on avointen rajojen järjestelmä, johon kuuluu 29 Euroopan maata. Schengen-alueen sisärajoilla ei lähtökohtaisesti tehdä rajatarkastuksia, mutta kansalliset viranomaiset voivat ottaa niitä käyttöön poikkeustilanteissa.
Espanjan ulkoministeri Jose Manuel Albares on tyrmännyt italialaisen kollegansa ulostulot keinoina pyrkiä keräämään poliittisia irtopisteitä.
Espanjan pääministeri Pedro Sanchez sanoi, että hänen hallintonsa keskittyy tarjoamaan välittömän vastauksen Ceutan tilanteeseen.
Marokon viranomaiset eivät toistaiseksi ole kommentoineet asiaa.
Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan satoja ihmisiä lähestyi Marokon puolella sijaitsevaa Fnideqen kaupunkia torstai-iltana. Ihmiset kertoivat AFP:lle haluavansa päästä Ceutaan, koska olivat kuulleen rajan olevan auki.
AFP:n mukaan kyseessä on suurin kaupunkiin pyrkivien siirtolaisten keskittymä sitten toukokuun 2021. Tuolloin yli 10 000 ihmistä saapui Ceutaan Marokosta vain kahden päivän aikana.Artikkelin aiheet
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