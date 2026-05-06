Kouvola vaihtaa nimensä tunnetun yrityksen kunniaksi “Kun Kouvolan Lakritsi ehdotti yhteistyötä, lähdimme ilman muuta mukaan”, sanoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Kouvolan Lakritsi valmistaa tuotteitaan Kouvolassa. Kuva: Sanne Katainen

Henrik Hohteri

Kouvolan kaupunki vaihtaa nimensä epävirallisesti Lakulaksi kunnianosoituksena 120 vuotta täyttävälle Kouvolan Lakritsille ja pitkälle lakritsinvalmistusperinteelle.

“Kun Kouvolan Lakritsi ehdotti yhteistyötä, lähdimme ilman muuta mukaan. Meille on kunnia-asia tukea paikallista yrittäjyyttä ja niitä tarinoita, joista Kouvola tunnetaan. Kun käärimme hihat yhdessä, kasvatamme samalla koko kaupungin vetovoimaa ja tunnettuutta”, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo kaupungin tiedotteessa.

Nimenmuutos ei ole virallinen. Kouvola säilyy Kouvolana siis esimerkiksi kartoissa ja passeissa. Muutos näkyy kaupungin viestinnässä ja visuaalisessa ilmeessä.