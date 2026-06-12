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Uutiset
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Talous
12.6.2026
06:00
Matti Tuominen
Artikkelin aiheet
datakeskukset
mielipidemittaukset
maaseutu
lainsäädäntö
politiikka
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