Näin ehkäiset yleisimmät myrskyvahingot – pihapuun voi raivata, jos taidot riittävät Huolellisella ennakoinnilla ja oikeilla toimenpiteillä myrskyvahinkoja voidaan kuitenkin ehkäistä tai niiden vaikutuksia vähentää merkittävästi.

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Salamointia. Kuvituskuva. Kuva: Anita Munter

Uutiset | Sää Joonatan Reunanen

Pihan siisteys ja ympäristön kunto ovat keskeisiä tekijöitä myrskyvahinkojen ehkäisyssä, tiedottaa Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva.

”Usein myrskyvahingoissa ratkaisevaa ei ole itse sääilmiö, vaan se, kuinka hyvin siihen on varauduttu. Ennakointi on tehokkain ja edullisin tapa suojata omaisuutta”, sanoo palvelupäällikkö Matti Hämäläinen.

Lähellä rakennuksia kasvavien puiden kunto kannattaa arvioida säännöllisesti ja poistaa tarvittaessa vaaralliset puut, jotka voivat kaatuessaan vaurioittaa rakennuksia, ajoneuvoja tai sähkölinjoja.

Myös katon ja sadevesijärjestelmien kunto on tärkeä tarkistaa: rännit ja sadevesikaivot tulee puhdistaa lehdistä ja roskista, jotta vesi ohjautuu oikein rankkasateella. Kotivaran valmistelu auttaa selviytymään poikkeustilanteissa, kuten sähkökatkoissa.

Myrskyn aiheuttamia kaatuneita puita. Kuvituskuva. Kuva: Leena Roskala

Kun myrsky lähestyy, nopeilla toimilla voidaan ehkäistä lisävahinkoja, tiedotteessa sanotaan. Pihalta kannattaa siirtää irtonaiset esineet ja pihakalusteet suojaan. Ajoneuvot on hyvä siirtää mahdollisuuksien mukaan turvallisiin ja suojaisiin paikkoihin.

Myrskyn aikana on tärkeää pysyä sisätiloissa, sulkea ovet ja ikkunat tiiviisti sekä huolehtia myös lemmikkien turvallisuudesta.

”Myrskyn aikana turha liikkuminen ulkona lisää tapaturmariskiä. Sisätiloihin siirtyminen ja sähkölaitteiden irrottaminen pistorasioista ovat yksinkertaisia, mutta tärkeitä varotoimia”, Hämäläinen sanoo.

Jos myrskystä seuraa sähkökatko, kylmälaitteet kannattaa pitää mahdollisimman tiiviisti suljettuina, jotta ne säilyttävät kylmyyden pidempään.

Jos myrsky on kaatanut puita tai sähkölinjoja auton päälle, ajoneuvoa ei saa siirtää omin päin ennen kuin tilanne on arvioitu.

Kaatuneiden puiden ja sähkölinjojen lähelle ei saa mennä, ja maahan pudonneisiin sähköjohtoihin ei saa koskea missään tilanteessa.

Katolle ei pidä kiivetä omin päin tai varsinkaan ilman valvontaa ja asianmukaisia turvavarusteita, sillä liukkaat pinnat ja vaurioituneet rakenteet voivat olla erittäin vaarallisia.

Jos puu on kaatunut rakennuksen päälle, tulee raivaustyöt jättää ammattilaiselle ja pyytää paikalle metsuri. Pihalle kaatuneen puun voi raivata itse, jos olosuhteet ovat turvalliset ja omat taidot riittävät.

”Ennen korjaustoimia vahingot tulee dokumentoida huolellisesti valokuvin ja videoin, sillä tämä nopeuttaa korvauskäsittelyä ja varmistaa oikean arvion vahingosta”, Hämäläinen sanoo.

Ajoneuvojen kohdalla on tärkeää tarkistaa, että auto on turvallisessa paikassa. Jos myrsky on kaatanut puita tai sähkölinjoja auton päälle, ajoneuvoa ei saa siirtää omin päin ennen kuin tilanne on arvioitu.