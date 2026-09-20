Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1 600 droonia häiritäkseen duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan kaksi ihmistä Moskovan alueella.

Venäjän alas ampumista drooneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoi pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta.

Kolmipäiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään, ja Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli häiritä niitä. Hän sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan.

Ukraina ei toistaiseksi ole kommentoinut.

400 ihmistä jouduttiin evakuoimaan 21-kerroksisesta rakennuksesta, joka oli syttynyt palamaan droonin osuttua siihen.

Venäjällä äänestetään kolmatta ja viimeistä päivää tiukasti valvotuissa duuman vaaleissa, joissa maata 26 vuotta hallinneen presidentti Vladimir Putinin odotetaan vahvistavan valtaansa. Ehdolla on vain Putinia sekä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukeneita puolueita.

Moskovan kuvernöörin mukaan Ukrainan droonihyökkäyksessä kuolleet olivat 44-vuotias nainen sekä iäkäs mies. Kuvernöörin mukaan uhrit kuolivat eri paikoissa, mutta hän ei kuitenkaan tarkentanut missä.

Sobjanin sanoi myös, että 400 ihmistä jouduttiin evakuoimaan 21-kerroksisesta rakennuksesta, joka oli syttynyt palamaan droonin osuttua siihen.

Lisäksi hän kertoi moskovalaisen öljynjalostamon vaurioituneen hyökkäyksessä, mutta iskussa ei tullut hänen mukaansa henkilövahinkoja.

Hyökkäys tapahtui sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi maanantaina, että Venäjä ja Ukraina olisivat sopineet pidättäytyvänsä iskuista toistensa energiakohteisiin.

Juttua täydennetty 20.9.26 klo 9.44 lisätiedoilla hyökkäysten vahingoista.