Vapaana ulkoilevat kissat halutaan kuriin – osa kansanedustajista puuttuisi myös navetta- ja tallikissoihinKissojen vapaa ulkoilu on poikinut Suomessa runsaasti kiistoja. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta rajoittaisi kissojen ulkoilua taajamissa.
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta haluaa rajoittaa kissojen vapaana pitämistä taajamissa.
Valiokunnan mietintö kissojen ulkoilusta valmistui viime viikolla.
Taustalla on kansalaisaloite, joka vaati vuonna 2024, että kissojen pitäminen vapaana kielletään taajamissa kaikkialla, myös omistajan pihalla, ja maaseudulla omistajan pihan ulkopuolella.
Taajamissa vapaana ulkoilevia kissoja kohtaavat monet vaarat, kuten liikenne.
Lisäksi ne aiheuttavat ongelmia naapurustossa ja työllistävät valvontaeläinlääkäreitä ja eläinsuojeluyhdistyksiä.
Taajamissa vapaana ulkoilevia kissoja kohtaavat monet vaarat, kuten liikenne.
Kissojen vapaa ulkoilu on poikinut Suomessa runsaasti kiistoja.
Sitä koskeva lainsäädäntö on ristiriitaista, epäselvää ja tulkinnanvaraista, kansalaisaloite huomauttaa.
Myös sisäministeriön mukaan kissojen vapaata ulkoilua koskeva lakikokonaisuus on vaikeasti hahmotettava ja sen tulkinta osin epäselvää.
Kissojen vapaaseen ulkoiluun liittyviä säännöksiä on järjestyslaissa, metsästyslaissa, laissa eläinten hyvinvoinnista, vieraslajilaissa ja laissa eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä.
Järjestyslakiin kissoille on aikanaan kirjattu poikkeus kytkettynä ulkoilusta.
Järjestyslakia ei kuitenkaan pidä tulkita siten, että kissa saisi ulkoilla vapaana ilman valvontaa, korosti Poliisihallitus valiokunnalle.
”Pykälän epämääräisyyttä on käytetty jo vuosikymmeniä oikeuttamaan vastuutonta kissanpitoa”, toteaa kansalaisaloitteen takana oleva Kissavastuu-ryhmä Facebookissa.
”Pykälän epämääräisyyttä on käytetty jo vuosikymmeniä oikeuttamaan vastuutonta kissanpitoa.”
Kissojen vapaana pitämistä pitää maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaan rajoittaa taajama-alueilla järjestyslakia uudistamalla.
Maaseudun kissoja valiokunta ei lähtisi rajoittamaan – ovathan hiirikissat perinteinen tapa hillitä jyrsijäkantoja.
Vihreiden kansanedustaja Tiina Elo ja vasemmistoliiton Veronika Honkasalo haluaisivat kieltää kissojen vapaan ulkoilun myös maaseudulla kissanomistajan oman pihan ulkopuolella.
Kissoja voisi kuitenkin käyttää torjumaan haittaeläimiä esimerkiksi tuotantotiloilla ja talleilla – jatkossa ilmoituksenvaraisena.
Kissat verottavat luonnon monimuotoisuutta ja niitä kohtaavat vaarat myös harvaan asutuilla alueilla, huomauttavat Elo ja Honkasalo, jotka jättivät mietintöön vastalauseen.
Kissoja voisi käyttää torjumaan haittaeläimiä esimerkiksi tuotantotiloilla ja talleilla – ilmoituksenvaraisena.
Maa- ja metsätalousvaliokunta haluaa myös edistää kansallista kissarekisteriä. Selvitys sen käyttöönotosta tulee toimittaa valiokunnalle vuoden 2030 loppuun mennessä.
Elo ja Honkasalo hoputtavat rekisterin aikataulua ja haluaisivat selvityksen valiokunnalle ensi vuoden loppuun mennessä.
EU:n asetuksen mukaan jäsenvaltioiden pitää perustaa kansallinen kissarekisteri 31.8.2030 mennessä.Artikkelin aiheet
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