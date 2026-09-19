Ruotsin ääntenlaskenta valmistui – maaseutuministeri jäi rannalleKaksi ministeriä ei uusinut paikkojaan valtiopäivillä. Vaalien ääntenlaskenta valmistui tänään.
Ruotsin valtiopäivävaalien ääntenlaskenta valmistui lauantaina. Reilu kolmannes valtiopäiville valituista 349:stä edustajasta on uusia.
Useimmat valitut ovat Ruotsin pitkiin listoihin perustuvissa vaaleissa omien puoluelistojensa kärkinimiä.
Kahdeksan edustajaa keräsi riittävästi henkilökohtaisia ääniä tullakseen valituiksi listansa ohi.
Henkilökohtaisilla äänillä läpi päässeistä monet ovat paikallistasolla tunnettuja aktivisteja. Joukossa on myös liberaaleista keskustaan loikannut entinen EU-ministeri Birgitta Ohlsson.
Rannalle jäi useita tunnettuja poliitikkoja. Kristillisdemokraatteja edustavat maaseutuministeri Peter Kullgren ja infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson eivät uusineet paikkojaan valtiopäivillä.
Liberaalien konkaripoliitikko Lars Leijonborg ei päässyt läpi, eikä myöskään kristillisdemokraattien Lars Adaktusson.Artikkelin aiheet
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