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Juuri nyt | ”Todennäköisesti jopa 100 miljardin euron leikkaus maatalousbudjettiin” – Euroopan maatalouskomissaari varoittaa lehdessä musertavasta höyläyksestä
Tilaajalle | Kari kuljettaa rangat yksinkertaisella juontovaunulla, joihin on otettu mallia ravirattaista