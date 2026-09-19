Suomesta on rynnitty joukolla länsinaapuriin halvemman bensiinin ja dieselin perässä. Veronalennukset voivat raueta, jos Ruotsi ei saa pian koottua uutta hallitusta.

Moni suomalainen hakee nyt Ruotsista halpaa bensaa tai dieseliä – hinnat voivat pian pompata

Ruotsissa odotetaan pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Valtatyhjiö voi saada seuraamuksia myös bensiinin ja dieselin hintoihin, sillä jos uutta hallitusta ei saada lähiaikoina koottua, uhkaavat väliaikaiset polttoaineveron alennukset raueta.

Keväällä ja kesällä Ruotsin silloinen porvarihallitus laski bensiinin ja dieselin veroa yhteensä neljä kruunua eli 35 senttiä litralta arvonlisäveroineen. Alennuksia perusteltiin Iranin sodan aiheuttamalla hinnannousulla.

Ellei jatkopäätöstä tule, raukeavat alennukset loka- ja joulukuun alussa. 1. lokakuuta raukeaa ensimmäinen noin yhden kruunun alennus, 1. joulukuuta kolmen kruunun alennus hiilidioksidiverossa.

Vaalien edellä sen paremmin sosiaalidemokraatit kuin maltillinen kokoomus ei sulkenut pois ajatusta, että veronalennukset saisivat jatkoa. Kumpikin suurpuolue jätti kysymyksen avoimeksi ja sanoi, että alennuksen jatko riippuu siitä, onko energiakriisi vielä päällä syksyllä.

”Ajatus on, että toimitusministeristö ei sörki tulevan hallituksen asioita.” Tommy Möller

Hallitusneuvottelujen jatkuessa Ulf Kristerssonin porvarihallitus jatkaa toimitusministeristönä, joka hoitaa vain juoksevat asiat. Uutta päätöstä veroalen jatkumisesta ei toimitusministeristö kuitenkaan tee.

”Käytäntö on aivan selvä. Poliittisia aloitteita ei tehdä, vaan hoidetaan vain pakolliset hallitusasiat. Ajatus on, että toimitusministeristö ei sörki tulevan hallituksen asioita”, sanoi Tukholman yliopiston valtiotieteen professori Tommy Möller uutistoimisto TT:lle.

Möller huomauttaa, että tuleva hallitus tai jotkut sen jäsenet eivät välttämättä edes halua jatkaa veronalennuksia.

Ruotsin polttoaineveroale on näkynyt rajaliikenteessä. Suomesta on länsirajalla käyty ahkeraan tankkaamassa naapurissa, kun edulliset ruotsalaiset pumppuhinnat ovat houkutelleet kävijöitä.

Jos molemmat veronalennukset poistuvat, tulisi diesel nykyhinnoissa maksamaan 27 kruunua (2,39 euroa) litralta, bensiini 22 kruunua (1,95 euroa).