Traktori ajautui alas jyrkältä kalliolta Ruokolahdella, kuljettaja loukkaantui vakavastiPelastuslaitos joutui tukemaan ja purkamaan traktoria, jotta traktorinkuljettaja saatiin siirrettyä ambulanssiin.
Etelä-Karjalan Ruokolahdella tapahtui lauantai-iltana onnettomuus, jossa maataloustöissä ollut traktori ajautui jyrkästi alas viettävältä kalliolta metsään. Sivullinen näki turman ja hälytti pelastuslaitoksen paikalle.
Pelastuslaitos joutui tukemaan ja purkamaan traktoria, jotta traktorinkuljettaja saatiin siirrettyä ambulanssiin. Mies loukkaantui turmassa vakavasti, kertoi päivystävä palomestari STT:lle.
Onnettomuus tapahtui Niska-Pietilän kylässä. Pelastuslaitos sai hälytyksen asiasta puoli kahdeksan jälkeen illalla.
Onnettomuuden syy ei ole selvillä.Artikkelin aiheet
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