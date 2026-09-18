S-Pankin ja Oma Säästöpankin yhdistymisellä ei ole välittömiä vaikutuksia asiakkaisiin.

S-Pankin ja Oma Säästöpankin yhdistymisellä ei ole välittömiä vaikutuksia asiakkaisiin. Kuva: Jarkko Sirkia, Elias Piilola

S-Pankki Oyj on saanut kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät Oma Säästöpankki Oyj:n ostolle. Viimeisenä kaupan hyväksyntänsä ilmoitti alkuviikosta Euroopan keskuspankki (EKP).

S-Pankin ja Oma Säästöpankin yhdistymisellä ei ole välittömiä vaikutuksia asiakkaisiin, eikä se vaadi heiltä tällä hetkellä mitään toimenpiteitä.

Pankkien heinäkuussa 2026 solmiman yhdistymissopimuksen mukaan Oma Säästöpankin palvelut jatkuvat toistaiseksi täysin ennallaan

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Virasto hyväksyi kaupan elokuun lopulla.

”Markkinoille on jäätävä riittävästi kilpailua ja asiakkaille vaihtoehtoja.”

S-pankin toimittamien tietojen perusteella osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet jäävät maltillisiksi. Myöskään viraston markkinakuulemisessa ei ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

”Markkinoille on jäätävä riittävästi kilpailua ja asiakkaille vaihtoehtoja, mikä toteutui tässä yhteydessä”, sanoo johtaja Lauri Kirkkola Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Kirkkola johtaa yksikköä, joka tutkii yrityskauppojen vaikutuksia markkinoiden kilpailuun Suomessa. Yksikkö asettaa tarvittaessa ehtoja tai esittää kauppojen kieltämistä markkinoiden haitallisen keskittymisen estämiseksi.

”Markkinaosuus on tärkeä lähtökohta yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnissa. Virasto järjestää aina myös markkinakuulemisen. Siinä ei kritiikkiä tätä kauppaa kohtaan tullut”, Kirkkola kommentoi MT:lle.

Pankkien yhteinen markkinaosuus asuntolainoissa on noin 9 prosenttia.

Ostotarjouksen tarjousaika päättyy 25. syyskuuta 2026.

Yleisperiaatteena on se, että jos osapuolten yhteinen markkinaosuus nousee korkeaksi, esimerkiksi 40–50 prosenttiin, se voi olla viite haitallisista kilpailuvaikutuksista.

”Markkinaosuuden lisäksi arvioidaan paljon muutakin. Lisäselvityksiin kuuluu markkinasta riippuen esimerkiksi sen arviointi, kuinka läheisesti kaupan osapuolet ovat kilpailleet keskenään.”

Mikäli osapuolet ovat asiakkaiden näkökulmasta läheisiä vaihtoehtoja, on tämä Kirkkolan mukaan myös viite siitä, että yrityskaupassa voi poistua merkittävästi kilpailua.

Yhdistyvien pankkien toimintatavoissa on merkittävä ero. S-Pankki korostaa digitaalisia palveluja sekä S-ryhmän kauppojen yhteydessä toimivia palvelupisteitä. Oma Sp:n perinteinen konttori- ja palveluverkosto keskittyy vahvasti henkilökohtaiseen paikalliseen palveluun.

Seuraavaksi kaupan toteutuminen riippuu siitä, saavuttaako S-Pankki tarjousajan puitteissa yli 90 prosentin omistusosuuden Oma Sp:n osakkeista. Ostotarjouksen tarjousaika päättyy 25. syyskuuta 2026.

S-Pankki ilmoitti kesäkuussa ostavansa pankin kaikki osakkeet 17,20 euron kappalehinnalla. Ostotarjous päättyy 25. syyskuuta, ellei tarjousaikaa jatketa.

Oma Säästöpankin suuromistajia ovat muiden muassa Töysän Säästöpankkisäätiö ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiö.