Kaleva: Kärrysaunojen valmistaja syyttää kilpailijaa markkinoilta savustamisesta: ”Härskiä”Kärrysaunojen valmistajien välille syntyi vaunualustojen tuontiin liittyvä kiista.
Liikuteltavia peräkärrysaunoja valmistava liminkalainen Egoa väittää, että pyhäntäläinen Lapelland estää kilpailijoita tuomasta vaunumökkien ja -saunojen alustoja ulkomailta.
Pohjois-Pohjanmaalla toimivien yritysten välisestä kiistasta kertoo sanomalehti Kaleva.
Egoan mukaan Lapelland savustaa sitä ulos markkinoilta sopimalla yksinoikeuksia vaunualustoihin suurten eurooppalaisten valmistajien kanssa.
Liminkalaisyritys on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV) selvittämään selvittämään, rikkooko Lapelland kilpailulakia.
Egoan yrittäjä Reijo Määttä kutsuu Kalevan haastattelussa kilpailijan toimintaa härskiksi. Jos KKV ei ota asiaa tutkittavaksi, Egoa aikoo viedä asian käräjille.
Lapelland on pyhäntäläisen rakennusyhtiö Salvoksen tytäryhtiö. Salvos kiistää Egoan syytökset.
”Kiistämme ehdottomasti esitetyt väitteet ja vaatimukset. Toimintamme on ollut täysin kilpailulainsäädännön mukaista. Luotamme siihen, että asiat selviävät”, sanoo Salvoksen toimitusjohtaja Veli-Matti Kurkela Kalevalle.
Kalevan juttu: Kärrysaunojen valmistaja Limingassa syyttää kilpailijaa Pyhännällä alastomasta kartellista
