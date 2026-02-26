Hirsirakennusten valmistaja Salvos aikoo listautua pörssiin – uskoo menestyvänsä tällä reseptillä Salvos uskoo matkailun kasvun ja ikääntyneen mökkikannan uudistamistarpeen lisäävän hirsirakennusten kysyntää.

Jaa Kuuntele

Salvos on valmistautunut kysynnän kasvuun, kun rakennuslupaehtojen lieventyminen sallii pystyttää entistä vapaammin pieniä rakennuksia. Kuva: Petteri Kivimäki

Metsä | Talous Jukka Hämäläinen

Salvos Oyj suunnittelee listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North -listalle kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Listautumismyynnin ja -annin tavoitteena on mahdollistaa ja kiihdyttää yhtiön kasvua.

Salvos on vuonna 2010 perustettu suomalainen modulaariseen rakentamiseen erikoistunut teollinen konserni, joka myy ja valmistaa täysin valmiita vapaa-ajan hirsirakennuksia Salvos-liiketoiminnan alla sekä vaunumökkejä ja -saunoja tytäryhtiönsä Lapelland Oy:n kautta.

Salvoksen pääkonttori ja kaksi tuotantolaitosta sijaitsevat Pyhännällä. Yhtiön palveluksessa työskenteli vuoden 2025 lopussa 216 henkilöä.

Vuoden 2025 tilikaudella yhtiön liikevaihto oli 31,3 miljoonaa euroa (22,4 vuonna 2024) käyttökate 3,6 miljoonaa euroa (2,1) ja liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa (1,5).

”Tulemme jatkamaan maantieteellistä laajentumistamme Suomessa.” Veli-Matti Kurkela

Yhtiö pyrkii erottautumaan kilpailussa pitkälle tuotteistetulla valmistuksella sisätiloissa, mikä mahdollistaa täysin valmiin rakennuksen toimituksen, ja jolla vältetään hidas ja hankala rakentaminen paikan päällä. Toteutustapa mahdollistaa yhtiön mukaan myös nopeat toimitusajat.

Salvoksen liiketoiminta nojaa vahvoihin markkinatrendeihin, joiksi se laskee muun muassa matkailun kasvun ja ikääntyneen mökkikannan uudistamistarpeen.

”Tulemme jatkamaan maantieteellistä laajentumistamme Suomessa ja investoimaan tuotantokapasiteettiimme. Suunniteltu listautuminen on tärkeä strateginen askel, joka tukee meitä näiden tavoitteiden saavuttamisessa”, toimitusjohtaja Veli-Matti Kurkela linjaa tiedotteessa.