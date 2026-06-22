Elintarvikemarkkinalaki tuli voimaan – lakiin ilmestyi sana ”kosto-olettama” Uusi elintarvikemarkkinalaki ei kovenna väärinkäytöksistä koituvia sanktioita aiemmasta.

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Elintarvikemarkkinavaltuutettu Jarno Sukanen vastaa uuden lain valvonnasta. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Ruoka Harri Kallio-Kurssi

Uusi elintarvikemarkkinalaki on tullut voimaan maanantaina 22.6. Uudistuksella halutaan vahvistaa sopimussuhteiden selkeyttä, reiluutta ja ruokaketjun toimivuutta sekä tukea huoltovarmuutta.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa sopimussuhteiden selkeyttä ja tasapainottaa toimijoiden asemaa koko elintarvikeketjussa.

Muutoksilla tarkennetaan erityisesti sopimuskäytäntöjä ja elintarvikemarkkinoilla kiellettyjä kauppatapoja. Tavoitteena on varmistaa, että jokaisella toimijalla on yhtäläiset ja ennakoitavat toimintaedellytykset.

Elintarvikemarkkinalain valvonnasta vastaa elintarvikemarkkinavaltuutettu, joka voi antaa huomautuksia, järjestää jäljityksiä ja viedä vaatimuksia markkinaoikeuteen.

Uudistettu laki vahvistaa valvontaviranomaisen valta- ja puuttumismahdollisuuksia sekä selkeyttää sopimuskäytäntöjä ja kaupan rajoituksia.

”Seuraamuksia ovat huomautus, julkinen varoitus, kielto taikka markkinaoikeuden valtuutetun esityksestä määräämä seuraamusmaksu.” Jarno Sukanen

Lakiuudistuksen yhteydessä ei ole tehty muutoksia elintarvikemarkkinalaissa säädettyihin hallinnollisiin seuraamuksiin.

”Näitä seuraamuksia ovat huomautus, julkinen varoitus, kielto taikka markkinaoikeuden valtuutetun esityksestä määräämä seuraamusmaksu”, kommentoi uudistukseen liittyviä sanktioita elintarvikemarkkinavaltuutettu Jarno Sukanen.

Sukanen ei erikseen tarkenna sitä, miten mahdolliset seuraamusmaksut suhteutuvat kaupan ja teollisuuden jättikokoisiin toimijoihin.

”Lisäksi elintarvikemarkkinalain pykälän 9 mukaisesti valtuutetulla on epäillyissä lainrikkomustapauksissa velvollisuus etsiä asiaan neuvotteluratkaisua ja saada elinkeinonharjoittaja vapaaehtoisesti lopettamaan lainvastainen toiminta.”

Elintarvikemarkkinalain muutoksia sovelletaan kahdessa vaiheessa. 22.6.2026 tai sen jälkeen tehtäviin uusiin toimitussopimuksiin sovelletaan uusia säännöksiä välittömästi. Ennen 22.6.2026 tehtyjen toimitussopimusten tulee olla uusien säännösten mukaisia viimeistään 30.11.2026.

Ostajan on osoitettava tietyissä tilanteissa, ettei se syyllisty lain kieltämiin kostotoimenpiteisiin.

Uudistus tasapainottaa eri toimijoiden neuvotteluvoimaa ruokaketjussa.

Lakiin on lisätty neuvotteluvoiman väärinkäytön kieltävä pykälä. Säännöksillä on tarkoitus entistä paremmin turvata heikomman osapuolen asemaa elintarvikeketjun sopimussuhteissa.

Laissa jo aikaisemmin olleeseen kaupallisia kostotoimia koskevaan pykälään on lisätty ”kosto-olettama”: ostajan on osoitettava tietyissä tilanteissa, ettei se syyllisty lain kieltämiin kostotoimenpiteisiin.

Kaupallisia kostotoimia ovat erilaiset sopimussuhteen heikentämistä koskevat toimenpiteet sen seurauksena, että tavarantoimittaja ilmoittaa viranomaisille väärinkäytöksistä tai käyttää muita lakisääteisiä oikeuksiaan.

Laissa rajoitetaan ostajien oikeuksia vaatia tietoja esimerkiksi tavarantoimittajien kustannusrakenteesta ja tuotantotavoista. Ostajan on kerrottava, miksi tavarantoimittajalta vaadittavia tietoja tarvitaan ja mihin niitä käytetään. Ostaja saa käyttää tietoja vain ilmoittamaansa tarkoitukseen.

Uusi laki rajoittaa kaupan omien merkkien suosimista, mutta ei myyntiä. Kuva: Carolina Husu

Kilpailevien tavarantoimittajien edut on huomioitava omia tuotemerkkejä myytäessä. Laki kieltää ostajaa suosimasta omaa tuotemerkkiään sekä sitomasta tavarantoimittajaa toimitussopimukseen, joka edellyttää myös ostajan oman merkin tuotteiden toimittamista. Säännös ei kuitenkaan rajoita esimerkiksi kaupan merkkien olemassaoloa.

Ostajille tulee velvollisuus avata sopimusneuvottelut poikkeustilanteissa. Ostajilla on jatkossa velvollisuus neuvotella sopimuksen sisällöstä uudelleen esimerkiksi luonnonolosuhteista tai kauppapolitiikasta seuranneissa kustannuskriiseissä.

Säännös koskee sellaisia poikkeuksellisia tilanteita, joita sopimusta tehdessä ei ole voitu kohtuudella ennakoida, ja joiden toteutuminen sopimussuhteen aikana on hyvin yllättävää ja epätodennäköistä.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu julkaisi 17.6.2026 päivitetyn dataa koskevan ohjeistuksen, jossa on huomioitu uudet säännökset.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu järjestää syyskuussa kaksi webinaaria elintarvikemarkkinalain muutoksista ja niiden soveltamisesta 8.9.2026 klo 9–10 ja 17.9.2026 klo 10–11.