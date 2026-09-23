SDP:n eduskuntavaaliehdokas joutui viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa.

Julkaisussaan Lindtman tuomitsee ehdokkaaseen ja hänen kampanjatiiminsä jäseneen kohdistuneen hyökkäyksen.

”Hyökkäys kampanjoivaa ehdokasta ja hänen tukitiimiään kohtaan on samalla hyökkäys demokratian perusperiaatteita vastaan”, Lindtman kirjoittaa.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi tiistaina tutkivansa kahta lauantaina Espoossa tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyivät vaalityöhön. Toisessa tapauksista tuntematon mies tönäisi vaalimateriaalia kuvannutta ehdokasta ja tarttui tätä vaatteista. Poliisin mukaan mies käytti tilanteessa myös uhkaavaa kieltä ja repäisi puoluepinssin pois kuvaajan takista. Miehen epäillään lisäksi kommentoineen kuvaajaa rasistiseen sävyyn.

Miestä epäillään lievästä pahoinpitelystä ja poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta.

SDP:n eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen kertoo Instagram-julkaisussaan poliisin tutkivan häneen ja hänen vaalikampanjatiimiinsä kohdistunutta hyökkäystä samoilla rikosnimikkeillä. Immonen kertoo tehneensä miehestä rikosilmoituksen. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

”En aio vaieta, vaan jatkamme kampanjaa entistä vahvempana.” Ella Immonen

Immonen kommentoi julkaisussaan, että jokaisella on oikeus kampanjoida rauhassa ja että vaalirauha kuuluu demokratiaan. Hän kuvaa viikonlopun välikohtauksen olleen pelottava ja saaneen hänen mielensä hetkellisesti matalaksi.

”En aio vaieta, vaan jatkamme kampanjaa entistä vahvempana”, hän kirjoittaa.

Puoluejohtaja Lindtman toteaa julkaisussaan, ettei kyseessä ole valitettavasti ainoa kerta, kun poliittiset ehdokkaat ovat viime vuosina kohdanneet vakavaa vaalihäirintää.

”Näen, että koventunut puhetapa ja vihamieliset asenteet voivat muuttua teoiksi. Poliittisten päättäjien on kannettava tämän kehityksen torjumisesta vastuuta ja johdettava esimerkillään”, Lindtman sanoo.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi, että lauantaina tapahtui myös toinen välikohtaus, joka liittyi eri puolueen vaalityöhön.

Kyseisen puolueen vaalitilaisuuteen Espoossa oli tullut paikalle mies, joka muun muassa sammutti tupakkansa tilaisuuden ruokaan ja käyttäytyi poliisin mukaan muutenkin asiattomasti. Poliisin partio saapui paikalle ja poisti miehen tilaisuudesta.