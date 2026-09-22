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IL: Tämän takia Suomessa on nyt koko Euroopan kallein diesel
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Luulitko, että Suomessa on vain muutamia datakeskushankkeita? 60 hanketta on julkistettu jo tänä vuonna
Luulitko, että Suomessa on vain muutamia datakeskushankkeita? 60 hanketta on julkistettu jo tänä vuonna
EK:n mukaan datakeskusten investointiuutiset ovat saavuttaneet tänä vuonna uuden mittakaavan.
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Uutiset
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Talous
22.9.2026
07:00
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
datakeskus
investointi
sähkö
vihreä siirtymä
EK
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