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Tilaajalle | Luulitko, että Suomessa on vain muutamia datakeskushankkeita? 60 hanketta on julkistettu jo tänä vuonna
Tähän mennessä vuonna 2026 julkaistut datakeskushankkeet jakautuvat hieman epätasaisesti ympäri Suomea. Hankkeita ei esimerkiksi ole kaavailtu suureen osaan Lappia ja Kainuuta.

Luulitko, että Suomessa on vain muutamia datakeskushankkeita? 60 hanketta on julkistettu jo tänä vuonna

EK:n mukaan datakeskusten investointiuutiset ovat saavuttaneet tänä vuonna uuden mittakaavan.
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Uutiset|Talous
22.9.202607:00
Joonatan Reunanen
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