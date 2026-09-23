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Juuri nyt | MT tavoittaa viikossa yli 600 000 lukijaa
Tilaajalle | Raviratojen markkinointiyhtiön osakkaat selvillä: mukana 13 maakuntarataa ja yksi kesärata