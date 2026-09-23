Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa vähenee – eniten ruokaa menee hukkaan kodeissaVuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40 prosenttia.
Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään.
Viime vuonna se oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9 prosenttia, kun se vielä vuonna 2018 oli 1,6 prosenttia, selviää Päivittäistavarakaupan yhdistyksen tiedotteesta.
Vuodesta 2018 lähtien kaupan ruokahävikki on vähentynyt yli 40 prosenttia.
Kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä, ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo lähellä.
Tällä viikolla vietettävä Hävikkiviikko muistuttaa jälleen ruoan olevan liian arvokasta hukattavaksi. Tänä vuonna nostetaan esiin erityisesti satokausiajattelu.
Tänä vuonna nostetaan esiin erityisesti satokausiajattelu.
Luonnonvarakeskuksen vuodelta 2024 olevien tietojen mukaan vähittäis- ja tukkukaupan osuus koko elintarvikeketjussa syntyvästä ruokahävikistä on noin 13 prosenttia, sama osuus on elintarviketeollisuudella.
Ravitsemuspalveluissa syntyy noin 19 prosenttia hävikistä ja alkutuotannon osuus on noin 10 prosenttia.
Eniten ruokaa menee hukkaan kotitalouksissa, kotona syntyy noin 45 prosenttia koko ruokaketjun ruokahävikistä.
”Kaupan ruokahävikin väheneminen on vahva näyttö pitkäjänteisestä työstä. Samanlaista määrätietoisuutta tarvitaan nyt koko ruokaketjussa erityisesti kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi”, tutkija Inkeri Riipi Lukesta painottaa tiedotteessa.
Juttua täydennetty 23.9.26 klo 8.09 Luken osuudella.Artikkelin aiheet
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