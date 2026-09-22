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Tämä ikävä tapaus muistuttaa, miksi koirat on syytä pitää kiinni myös taajaman ulkopuolella
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Ostitko kuusi annosta vai et? Pikapuurojen pakkauskoot hämmentävät kuluttajia
Elintarvikkeissa pakkaus ei aina sisällä sitä, mitä kuluttaja olettaa sen sisältävän.
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Uutiset
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Ruoka
22.9.2026
22:00
Harri Kallio-Kurssi
Artikkelin aiheet
pikapuuro
shrinkflaatio
pakkauskoko
kuluttaja
elintarvike
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