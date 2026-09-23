MT tavoittaa viikossa yli 600 000 lukijaaMaaseudun Tulevaisuus on yksi kolmesta päivälehdestä, jotka tavoittavat nyt enemmän lukijoita kuin viime vuonna.
Maaseudun Tulevaisuuden kokonaistavoittavuus on kasvanut 10,3 prosenttia viime vuodesta. MT:n kokonaistavoittavuus on 619 000 henkilöä , kun vuoden 2025 mittauksessa se oli 561 000. Luvut selviävät Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) vuoden 2026 vertailusta.
Suurista päivälehdistä MT:n lisäksi vain Turun Sanomat ja Aamulehti nostivat kokonaistavoittavuuttaan. MT on printissä edelleen Suomen toiseksi luetuin päivälehti.
”MT:n tavoittavuuden reipas kasvu kertoo ainakin kahdesta asiasta: osaavasta, kehityshakuisesta toimituksestamme sekä lehden merkityksestä lukijoillemme”, sanoo MT:n päätoimittaja Jussi Orell.
”Haluamme olla lukijoidemme luotettava kumppani pitämällä maakuntien ja maaseudun arkea esillä myös jatkossa. Samalla kerromme keskeisimmät uutiset kotimaasta ja maailmalta.”
Kokonaistavoittavuus tarkoittaa painetun lehden ja sen digitaalisten versioiden keskimääräistä lukijamäärää viikon aikana. Yksittäinen vastaaja voi olla mukana kyselyssä vain kerran.
”Haluamme olla lukijoidemme luotettava kumppani pitämällä maakuntien ja maaseudun arkea esillä myös jatkossa.”
MT:n painetun lehden tavoittavuus on laskenut. Se tavoittaa 211 000 lukijaa. Kokonaistavoittavuuden kasvu tulee digilukemisen lisääntymisestä.
”Kehitämme digitaalisia sisältöjämme jatkuvasti vastaamaan muuttuvia tarpeita pitäen samalla kiinni painetun lehden laadusta. Lehden tekeminen on joukkuelaji. MT:ssa liitteineen ja aikakauslehtineen tuo joukkue on maan kärkeä”, Orell sanoo.
MT:n liite Suomalainen Maaseutu tavoitti 111 000 lukijaa. Kuukausiliite Kantin tavoittavuus oli 138 000.
Viestimedian julkaisemien aikakausilehtien tavoittavuus laski viime vuodesta. Metsänomistajan Aarre tavoitti 94 000 lukijaa ja Koneviesti 125 000 lukijaa.Artikkelin aiheet
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