Kolme puoluetta kokoustaa viikonloppuna – kokoomus Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla Kokoomuksen kannatus on vahvistunut puoluekokouksen kynnyksellä, kävi ilmi Ylen mittauksesta.

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Pääministeri Petteri Orpo on ollut puolueensa puheenjohtaja 10 vuotta, eikä haastajia ilmaantunut nytkään. ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP.

Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun.

Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministerille ja kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle ei ole ilmaantunut haastajia. Orpo on ollut puolueensa puheenjohtajana jo 10 vuotta.

Kokouksissa puolueet valitsevat johtajansa, jotka luotsaavat ne eduskuntavaaleihin keväällä 2027.

Pääministeripuolue kokoomus on saanut pitkään olla kannatuskyselyissä kakkosena suurimmalle oppositiopuolue SDP:lle, mutta puoluekokouksen kynnyksellä kehitys on ollut puolueen kannalta valoisaan suuntaan.

Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa SDP:n kannatus heikkeni kolmatta kuukautta putkeen ja etumatka kakkossijan kokoomukseen lyheni. Mittauksen mukaan SDP:tä äänestäisi nyt 23 prosenttia ja kokoomusta 18,3 prosenttia vastaajista.