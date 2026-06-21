Trump uhkaa Irania uusilla iskuilla, jos Libanon ei rauhoitu Yhdysvaltain presidentti uhkaa Irania uusilla iskuilla, jos Iran ei saa tukemiaan tahoja kuriin Libanonissa.

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Trump avasi jälleen sanaisen arkkunsa sosiaalisessa mediassa. LEHTIKUVA. Kuva: STT-AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Irania uusilla iskuilla, jos Iran ei saa tukemiaan tahoja kuriin Libanonissa. Sosiaaliseen mediaan kirjoittanut Trump vaikuttaa viittaavan äärijärjestö Hizbollahiin, jota Iran tukee.

Trump myös sanoi, että Yhdysvallat iskisi Iraniin kesän aiempia iskuja kovemmin.

Iran ja Yhdysvallat aloittivat tänään rauhanneuvottelut Sveitsissä.

Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibaf varoitti Yhdysvaltoja uhkailemasta Irania. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen uhkailuja ei huomioida.

”Heidän tulisi olla varovaisia lausunnoissaan. Asevoimamme ovat valmiita vastaamaan heille. Ei väliä, mitä he sanovat, me olemme niitä”, jotka toimivat, Ghalibaf sanoi.

Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että asevoimien joukot eivät aio vetäytyä Israelin perustamalta puskurivyöhykkeeltä Etelä-Libanonista.

Katz puhui asiasta sen jälkeen, kun Iranin ulkoministeriö toisti sunnuntaina jälleen vaatimukset siitä, että väkivaltaisuudet on lopetettava myös Libanonin rintamalla ennen kuin Lähi-idän rauhansopimuksesta voidaan keskustella.

Väkivaltaisuudet Etelä-Libanonissa jatkuivat vielä lauantaina, vaikka Israel ja äärijärjestö Hizbollah sopivat uusimmasta aselevosta perjantaina. Osapuolet syyttivät toisiaan aselevon rikkomisesta. Sunnuntaina väkivaltaisuudet näyttivät kuitenkin tauonneen.

Israelin liittolainen Yhdysvallat ja Iran aloittivat sunnuntaina iltapäivällä Sveitsissä neuvottelut pysyvämmän rauhan saamiseksi Lähi-itään. Yhdysvaltojen ja Iranin allekirjoittaman alustavan sopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa.

Neuvotteluihin osallistuva Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance sanoi lauantaina, että tilanne Libanonissa on paranemassa.

”Suurin ongelma on, että joku ampuu ja sitten joku vastaa -- ampuminen on vain lopetettava riittävän pitkäksi aikaa, jotta aselepo pysyy voimassa”, Vance lisäsi.

Libanonin valtionmedia raportoi Israelin tehneen lauantaina kymmeniä ilmaiskuja. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa kuoli lauantaina yli 30 ihmistä.

Ministeriön mukaan konfliktissa on maaliskuun alun jälkeen kuollut jo yli 4 000 ihmistä. Lisäksi yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.