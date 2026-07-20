Yli puolen miljardin euron rangaistus: EU kurittaa AliExpressiä laittomista tuotteistaKyseessä on suurin sakko, joka on annettu EU:n digipalvelusäädöksen nojalla.
Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli puolen miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä.
Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa.
EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen (kok.) mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata.
Kyseessä on suurin sakko, joka on annettu EU:n digipalvelusäädöksen (DSA) nojalla. Säädöksellä, jonka sääntöjä alettiin soveltaa vuonna 2024, pyritään muun muassa valvomaan suuria teknologiayrityksiä.
AliExpress kritisoi päätöstä luonnehtien rangaistusta suhteettomaksi.
AliExpress on käytetyin kiinalainen verkkokauppa EU:ssa. Sitä käyttää lähes 200 miljoonaa EU:n asukasta.Artikkelin aiheet
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