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Juuri nyt | Dieselin hinta nousi ennätyskorkeaksi EU:ssa
Tilaajalle | Norjalaisyritys aikoo investoida sata miljoonaa euroa Haapajärvelle – kunta junaili yva-selvitykset valmiiksi kokonaiselle teollisuusalueelle