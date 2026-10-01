Käytin tällä viikolla lemmikkigerbiiliä eläinlääkärissä.

Kaneli oli laihtunut rajusti, kun alahampaat olivat kasvaneet ylipitkiksi.

Lääkäri ja hoitaja nukuttivat gerbiilin kaasulla ja lyhensivät hampaat.

Lasku: piirun alle 250 euroa.

Hinta kyllä kirpaisi, kun itse gerbiili maksoi alle 40 euroa.

Lasten rakkaalla lemmikillä on toki myös tunnearvoa.

Eläinlääkäri mainitsi, että gerbiililtä pitäisi myös leikata vatsasta hajurauhanen. Tuolle käynnille tulisi hintaa arviolta 350 euroa.

Lasten rakkaalla lemmikillä on toki myös tunnearvoa.

Tiedän kyllä, että lemmikkien kuluihin pitää varautua ennalta. Sitä en tiennyt, että eläinlääkärissä käyminen maksaa nykyään noin paljon.

Enkä ole ainoa.

Yli puolet lemmikinomistajista kertoi eläinlääkäripalvelujen kustannusten yllättäneen lemmikin omistamisessa, Lähi-Tapiolan kysely kertoi viime vuonna.

Kotitalouksien eläinlääkäri- ja muihin lemmikkipalveluihin käyttämä kulutusmeno on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan esimerkiksi Evidensian ja Omaeläinklinikan yrityskauppa nosti pieneläinlääkäripalveluiden hintoja 28 prosenttia 2021–2024 – tämä on noin 15 prosenttiyksikköä enemmän kuin alan keskimääräinen hintojen nousu tai yleinen kuluttajahintojen nousu.

Eläinsuojelujärjestö SEY onkin nostanut esiin, että moni joutuu luopumaan lemmikistään kohonneiden eläinlääkärikulujen takia.

Onko minulla keskituloisena varaa pitää kahta gerbiiliä?

Hinta kyllä kirpaisi, kun itse gerbiili maksoi alle 40 euroa.

Gerbiilin kanssa kotiin ajellessa aloin ensi kertaa miettiä, että vakuutus olisi ehkä tarpeen.

Pieni jyrsijä on kuitenkin väliinputoaja.

Koirille, kissoille ja hevosille myydään lemmikkivakuutuksia, gerbiileille niitä eivät suomalaiset vakuutusyhtiöt ilmeisesti tarjoa.

Lemmikkieläimiä voi turvata myös kotivakuutusten irtaimistovakuutuksella. Ne voivat korvata asunnossa pidettävän lemmikin tapaturmaisen kuoleman.

Kotivakuutus ei kuitenkaan korvaa lemmikin eläinlääkärikuluja, sairauden hoitoa tai lääkkeitä, Kotivakuutusopas kertoo.

Kaneli totuttelee nyt lyhyempiin hampaisiinsa.

Uutta gerbiiliä meille tuskin tulee, kun siitä aika jättää.

Kirjoittaja on MT:n toimittaja.