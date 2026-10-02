Kuluvalla viikolla säähän on vaikuttanut korkeapaine. Yöt ovat ajoittain olleet kylmiä ja päivisin on ollut poutaista.

Viikonloppuna säätyyppi on muuttumassa, sillä korkeapaine väistyy Suomen yltä. Samalla Suomeen pääsee virtaamaan kosteampaa ja viileämpää ilmaa ja sateet yleistyvät.

Lauantaina sateita saadaan maan pohjoisosassa ja sunnuntaina mahdollisesti koko maassa.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Lauantaiaamun ensimmäiset sateet saapuvat Lappiin lännestä ja ne leviävät etelämmäksi aamupäivän aikana. Runsainta sade on Lapissa, mutta joitain sadekuuroja voi yltää maan keskiosan korkeudelle saakka.

Sunnuntaina kuurottaisia sateita tulee koko maassa siellä sun täällä. Sateiden jälkeen on hetkellisesti poutaisempaa ja selkeämpää ennen alkuviikolla saapuvaa uutta sadealuetta.

Viikonloppuna päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 9 ja 14 asteen välillä. 15 astetta voi ylittyä lauantaina paikoin lännessä ja sunnuntaina etelässä. Alkuviikolla mitattuihin 17 ja 18 asteen lukemiin ei kuitenkaan enää viikonloppuna ylletä.

Tulevalla alkuviikolla lämpötilassa ei ole tapahtumassa suuria muutoksia viikonlopun lämpötiloihin verrattuna.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

Tästä pääset MT:n sääpalveluun.