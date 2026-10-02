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Juuri nyt | G7-maat avaavat öljyn varmuusvarastoja markkinoille – dieselin futuurihinnat laskivat heti
Tilaajalle | ”Joskus ihan korvia punoittaa” – Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola on nuorista miehistä huolissaan