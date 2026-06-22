Välittäjämaat: Yhdysvallat ja Iran saivat ensimmäisen neuvottelukierroksen päätökseen – keskustelu teknisistä asioista jatkuu Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä perustaa yksikkö varmistamaan taisteluiden päättyminen Libanonissa. Sopivat lisäksi viestintäyhteyksien avaamisesta yhteenottojen välttämiseksi Hormuzinsalmella.

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Presidentti Donald Trump uhkasi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvallat iskee Iraniin, jos Iran ei saa tukemiaan tahoja kuriin Libanonissa. Kuva: AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvaltain ja Iranin ensimmäinen neuvottelukierros on päättynyt. Neuvotteluita välittäneet Qatar ja Pakistan kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä.

Yhdysvallat ja Iran sopivat Sveitsissä käydyissä neuvotteluissa askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Välittäjämaiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä jatkaa keskusteluja teknisistä asioista loppuviikon ajan.

Yhdysvallat ja Iran sopivat muun muassa muodostavansa viestintäyhteyden, jotta maat voisivat välttää välikohtaukset ja väärinkäsitykset Hormuzinsalmella sekä varmistaa kauppa-alusten turvallisen kulun salmen läpi.

Yhdysvaltain ja Iranin viime viikolla allekirjoittaman alustavan rauhansopimuksen mukaan Iran lupasi avata Hormuzinsalmen laivaliikenteelle. Salmen tilanne on ollut silti tämän jälkeenkin ajoittain epäselvä ja maiden viestintä asiasta keskenään ristiriitaista.

Välittäjämaiden mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat lisäksi perustavansa konfliktien ratkaisuun tarkoitetun yksikön, jolla voidaan varmistaa taisteluiden päättyminen Libanonissa.

Libanonin on määrä olla mukana yksikössä, kun taas Qatarin ja Pakistanin on määrä edesauttaa yksikön toimintaa.

Iranin ulkoministerin Abbas Araghchi sanoi viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä, että neuvotteluissa on saatu aikaan merkittävää edistystä taisteluiden päättämiseksi Libanonissa.

Araghchi listaa saavutuksina lisäksi muun muassa Yhdysvaltain Iranin satamiin kohdistuneen saarron purkamisen ja Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamisen. Hänen mukaansa Iranin hyväksi on myös aloitettu merkittävä jälleenrakennus- ja kehityssuunnitelma.

Trumpin uhkaus oli suistaa neuvottelut

Neuvottelujen sujumisesta liikkui sunnuntaina ja vielä maanantaina alkuyöstä ristiriitaisia tietoja. Maiden oli alkujaan tarkoitus aloittaa neuvottelunsa perjantaina, mutta niitä lykättiin. Lopulta neuvottelut alkoivat sunnuntaina sekavissa merkeissä.

Neuvotteluiden alettua Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitti sosiaalisessa mediassa uhkauksen Iranille sanoen, että Yhdysvallat iskee Iraniin, jos Iran ei saa tukemiaan tahoja kuriin Libanonissa. Trump ilmeisesti viittasi äärijärjestö Hizbollahiin, jota Iran tukee.

Iranilaisuutistoimisto Irnan mukaan Iranin valtuuskunta poistui neuvotteluista uhkauksen seurauksena sunnuntaina.

Iranin aseellisille ryhmille Lähi-idän alueella tarjoama tuki on pitkään närkästyttänyt Yhdysvaltoja ja sen läheistä liittolaista Israelia.

Ulos marssimisen lisäksi Iran vastasi Trumpin ulostuloon omalla varoituksellaan. Iranin pääneuvottelija Mohammad Bagher Ghalibaf kehotti yhdysvaltalaisia olemaan varovaisia lausuntojensa kanssa ja sanoi, että Iranin asevoimat on valmis vastaamaan muilla keinoilla.

Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen on ollut tarkoitus päättää taistelut myös Libanonissa.

Tilanne Libanonissa on kuitenkin hankaloittanut pyrkimyksiä, sillä Yhdysvaltojen liittolainen Israel jatkoi iskujaan Libanonissa ainakin vielä lauantaina. Sunnuntai-iltaan mennessä uusista iskuista ei ollut kuitenkaan raportoitu.

Mediatietojen mukaan neuvotteluiden lykkääntyminen perjantailta sunnuntaille olisi ollut sekin seurausta Libanonin tilanteesta.

Iran ilmoitti lauantai-iltana, että Hormuzinsalmi suljetaan uudelleen. Epäselväksi jäi, oliko salmi tuolloin tosiasiallisesti suljettu vai oliko kyseessä pelkkä uhkaus. Iranin keskussotilasjohto kertoi salmen sulkemisen syyksi Israelin iskut eteläiseen Libanoniin. Iranin mukaan iskut rikkoivat Iranin ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut Israelin joukkojen pysyvän Etelä-Libanonissa "niin kauan kuin on tarpeen".

Libanon tuli vedetyksi mukaan Yhdysvaltojen ja Israelin aloittamaan sotaan, kun libanonilainen äärijärjestö Hizbollah aloitti maaliskuun alussa iskut Israeliin tukeakseen Irania.

Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskut ovat surmanneet maaliskuun alun jälkeen yhteensä yli 4 100 ihmistä Libanonissa.