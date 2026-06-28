Yhdysvallat sanoo tehneensä uusia iskuja Iranissa, vallankumouskaarti iski Persianlahdella Tilanne Hormuzinsalmella vaikeutui jälleen tällä viikolla. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet viime päivinä iskuja toisiaan vastaan.

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Yhdysvaltojen mukaan tuoreet iskut ovat vastaus Hormuzinsalmella edellispäivinä tehtyihin laivaiskuihin. Laivoja odotti ankkurissa Hormuzinsalmen lähistöllä lauantaina. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvallat kertoi sunnuntain vastaisena yönä tehneensä uusia iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom julkaisi myöhemmin myös rakeista videokuvaa kerrotuista iskuista.

Centcomin mukaan tuoreet iskut ovat vastaus Hormuzinsalmella edellispäivinä tehtyihin laivaiskuihin.

Pian Yhdysvaltojen ilmoituksen jälkeen Iranin vallankumouskaarti sanoi tehneensä vastauksena iskuja Kuwaitiin ja Bahrainiin. Kaarti sanoi iskeneensä yhdysvaltalaistukikohtiin ja tuhonneensa tärkeitä sotilaskohteita. Lisäksi kaarti varoitti, että lisäiskuihin vastattaisiin murskaavasti.

Persianlahdella sijaitsevan Kuwaitin mukaan maata kohti oli lähetetty drooneja ja laukaistu ohjuksia. Bahrainissa puolestaan soivat maan sisäministeriön mukaan ilmahälytyssireenit.

Iran ja Yhdysvallat ovat syytelleet toisiaan niiden välisen alustavan rauhansopimuksen ja aselevon rikkomisesta.

Yhdysvallat on syyttänyt Irania Hormuzinsalmella torstaina ja lauantaina tehdyistä iskuista, jotka kohdistuivat rahtilaivaan ja säiliöalukseen, sekä iskenyt sotilaskohteisiin Iranissa. Iran puolestaan on vastannut Yhdysvaltojen iskuihin tekemällä iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella, missä Yhdysvalloilla on useita liittolaismaita ja tukikohtia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Iran voi tuhoutua täysin, jos Yhdysvallat jatkaa sotaa.

Trump kommentoi asiaa Truth Social -viestipalvelussaan sunnuntain vastaisena yönä.

”Eteen voi tulla piste, jolloin emme enää pysty olemaan järkeviä ja joudumme saattamaan sotilaallisesti loppuun työn, jonka olemme erittäin menestyksekkäästi aloittaneet. Jos niin tapahtuu, Iranin islamilaista tasavaltaa ei enää ole olemassa”, Trump sanoi viitaten Iraniin sen virallisella nimellä.

Keväällä Trump herätti pahennusta, kun hän uhkasi tuhota koko Iranin sivilisaation.

Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin helmikuun lopulla.

Viime viikolla Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen. Iran on korostanut, että rauhansopimus ei ole mahdollinen, jos se ei koske myös Libanonia.

Libanon, Israel ja Yhdysvallat solmivat sittemmin kolmikantaisen aiesopimuksen, jonka on määrä toimia pohjana varsinaiselle rauhansopimukselle.

Libanonin presidentti Joseph Aoun puhui Trumpin kanssa lauantaina puhelimessa. Libanonin presidentin kanslian mukaan Aoun sanoi Trumpille, että Libanonin hallinto ottaa vastuun aiesopimuksen täytäntöönpanosta Libanonissa.

Libanonilaispresidentti toivoi kuitenkin, että Yhdysvallat auttaisi torjumaan sopimusrikkomuksia ja pitämään huolta, että sopimuksessa annetuista sitoumuksista pidetään kiinni. Libanon toivoo, että Yhdysvallat painostaisi Israelia vetämään joukkonsa Etelä-Libanonista, jotta Libanon voisi sijoittaa sotilaita rajan tuntumaan.

Kanslian mukaan Trump sanoi puhelinkeskustelun päätteeksi odottavansa näkevänsä Aounin piakkoin Washingtonissa.