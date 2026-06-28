Puolet suomalaisista asuntokunnista velattomia − täällä velat ovat maakunnista pienimmät Vuonna 2025 puolet suomalaisista asuntokunnista oli velattomia. Velallisilla asuntokunnilla velan määrä kuitenkin vaihtelee huomattavasti alueittain.

Jaa Kuuntele

Suomalaisten velan määrä kasvoi vuonna 2025, mutta korkojen määrä putosi. Kuva: Jarkko Sirkiä

Uutiset | Kodin talous Onni Puutio

Tilastokeskuksen tutkimuksessa vuoden 2025 suomalaisten velkaantumisesta havaittiin merkittäviä alueellisia eroja.

Suurimmat keskimääräiset velat olivat Ahvenanmaan velallisilla asuntokunnilla, 131 000 euroa, ja pienimmät Kymenlaaksossa, jossa ne jäivät 64 700 euroon.

Velkaantumistilaston mukaan viime vuonna tasan puolet suomalaisista asuntokunnista oli velattomia.

Suomen 308 kunnasta 69 kunnassa keskimääräinen velkasumma oli koko maan keskiarvoa suurempi. Kunnista suurimmat velat olivat Kauniaisten asuntokunnilla, keskimäärin 247 000 euroa. Pienimmät velat olivat Savukosken asuntokunnilla: keskimäärin 38 400 euroa.

Vuonna 2025 velallisten asuntokuntien keskimääräinen velka oli 95 300 euroa. Korkoja maksettiin keskimäärin 3 300 euroa. Velan määrä kasvoi hieman vuodesta 2024, mutta maksettujen korkojen määrä väheni selvästi vuoden takaisesta. Ne vähenivät noin 800 eurolla asuntokuntaa kohden.

”Elämäntilanne heijastuu suoraan velkaan. Lapsiperheillä on selvästi enemmän velkaa kuin yksinasuvilla. Kahden aikuisen lapsiperheistä noin 84 prosenttia oli viime vuonna velallisia, ja velkaa heillä oli keskimäärin 170 100 euroa. Yksinasuvilla vastaavat luvut jäivät 36 prosenttiin ja 49 700 euroon”, toteaa Tilastokeskuksen yliaktuaari Markku Nieminen.

Suomessa asuntokuntien kokonaisvelka on 137 miljardia ja korot 5 miljardia, jotka tippuivat miljardilla edellisvuodesta.

Velkojen kokonaissummasta 68 prosenttia oli asuntovelkaa.

Velkaantumistilasto 2025