Iraniin kahden viikon aselepo – Trump: Ehtona Hormuzinsalmen avaaminen Pakistan on toiminut välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen välillä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tiistaina uhannut Irania sivilisaation kuolemalla, mikäli maa ei taivu Yhdysvaltojen vaatimuksiin. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut lykkäävänsä iskua Iraniin kahdella viikolla. Hän kertoo keskustelleensa Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin ja maan asevoimien edustajan kanssa.

”Suostun keskeyttämään pommitukset ja hyökkäyksen Iraniin kahdeksi viikoksi, Trump sanoi Truth Social -viestipalvelussaan.”

Trumpin ilmoitus tuli sen jälkeen, kun Pakistanin pääministeri Sharif oli pyytänyt Trumpia pidentämään tämän Iranille asettamaa aikarajaa kahdella viikolla. Samalla hän pyysi Irania avaamaan Hormuzinsalmen kahden viikon ajaksi ja kehotti osapuolia kahden viikon aselepoon neuvottelujen mahdollistamiseksi.

Trumpin mukaan hän suostuu kahden viikon aselepoon Iranin kanssa, jos Iran avaa välittömästi sekä "täysin ja turvallisesti" Hormuzinsalmen.

”Tämä on molemminpuolinen aselepo”, Trump sanoi.

Trump perusteli ratkaisua sillä, että Yhdysvallat on "saavuttanut ja ylittänyt kaikki sotilaalliset tavoitteensa" ja lopullisen rauhansopimuksen saavuttamisessa ollaan jo pitkällä.

Iran ei ole vielä tuoreeltaan kommentoinut asiaa. New York Timesin iranilaislähteiden mukaan Iran olisi kuitenkin suostunut aselepoon. Lähteiden mukaan Iranin korkein johtaja, ajatollah Mojtaba Khamenei olisi hyväksynyt aselevon.

Trump uhkasi tiistaina Irania sivilisaation kuolemalla tänä yönä, mikäli maa ei taivu Yhdysvaltojen vaatimuksiin. Trump antoi uhkaukselleen aikarajaksi Suomen aikaa kello kolmen aamuyöllä. Trump on vaatinut Irania tekemään sopimuksen ja avaamaan Hormuzinsalmen liikenteelle.

Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksen Irania vastaan helmikuun lopulla. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä. Iran on myös seisauttanut meriliikenteen öljykuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa lähes täysin.

Kymmenen kohdan ehdotus Iranilta

Trumpin mukaan Iran on lähettänyt Yhdysvalloille kymmenen kohdan ehdotuksen, joka on toimiva pohja neuvotteluille.

”Lähes kaikista kiistakysymyksistä on sovittu Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, mutta kahden viikon jakso mahdollistaa sopimuksen viimeistelyn ja täytäntöönpanon”, Trump kirjoittaa.

New York Timesin mukaan Iranin ehdotus sisältää muun muassa kaikkien Iranin vastaisten pakotteiden poistamisen.

Pakistan on toiminut välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Pakistanin ulkoministeriö kertoi varhain keskiviikkona käyvänsä Egyptin, Saudi-Arabian, Turkin ja Marokon kanssa keskusteluita "kehittyvästä alueellista tilanteesta".

Ennen Trumpin ilmoitusta iskujen lykkäämisestä useat medialähteet kertoivat, että neuvottelut ja diplomatia olivat edenneet Trumpin tiistaisten uhkailujen jälkeen.

Persianlahden maat varautuivat

Trump on aiemmin uhannut myös iskeä voimalaitoksiin ja siltoihin Iranissa, jos maa ei taivu hänen vaatimuksiinsa. Iranilaisviranomaisten mukaan Yhdysvallat ja Israel iskivät myöhään tiistai-iltana petrokemian laitokseen maan lounaisosassa. Isku ei aiheuttanut kuolonuhreja.

Persianlahden maat varautuivat ennakkoon tilanteen mahdolliseen kärjistymiseen yöllä.

Kuwaitin sisäministeriö kehotti kansalaisia välttämään ulkona liikkumista puolestayöstä aamukuuteen. Bahrain puolestaan ilmoitti sulkevansa Khalifa Bin Salmanin sataman, joka on maan pääsatama.

Qatarin sisäministeriö kertoi puolenyön aikaan, että Iranin ohjusisku on haavoittanut muutamia ihmisiä pääkaupunki Dohassa. Saudi-Arabia kertoi torjuneensa ohjuksia puolenyön jälkeen.

Irakista puolestaan kerrottiin kuuluneen räjähdyksiä tiistai-iltana maan pääkaupungissa Bagdadissa. Uutistoimisto AFP:n toimittajat raportoivat räjähdyksistä alueella, jossa Yhdysvaltain suurlähetystö sijaitsee.

Poliisilähteen mukaan kaksi siviiliä on kuollut Bagdadissa, kun ammus osui heidän kotiinsa ja sytytti tulipalon.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.