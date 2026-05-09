Kaksi ihmistä kuoli omakotitalon palossa Kurikassa Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa.

Pelastuslaitoksen mukaan kaksi on kuollut omakotitalon palossa. ELSA PAAKKINEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Onnettomuudet STT

Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa kaksi ihmistä on kuollut omakotitalon palossa. Asian vahvistaa STT:lle päivystävä palomestari.

Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Kurikan Vuolteentielle puoli kolmen aikaan lauantaina iltapäivällä. Pelastuslaitos suoritti vielä iltapäivällä ennen kello viittä paikalla jälkisammutustöitä.

Tapauksesta uutisoi aiemmin muun muassa Yle.