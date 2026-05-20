Liettuassa annettiin korkeimman asteen ilmahälytys, joka peruttiin nopeasti – hälytys mahdollisesta ilmauhasta myös LatviassaMyös Liettuan presidentti ja maan pääministeri siirrettiin suojiin, ja pääkaupungin Vilnan asukkaita kehotettiin niin ikään siirtymään suojiin.
Liettuassa Vilnan lentokentän kerrottiin suljetun keskiviikkona droonihälytyksen takia, kertoi maan puolustusministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan.
Myös Liettuan presidentti ja maan pääministeri siirrettiin suojiin, ja pääkaupungin Vilnan asukkaita kehotettiin niin ikään siirtymään suojiin.
Pian tämän jälkeen uutistoimisto BNS kertoi, että punaisen eli korkeimman asteen ilmahälytys on jo peruttu ja Vilnan alueen asukkaita on kehotettu poistumaan suojista.
Myös Vilnan lentokenttä näkyi avatun, sillä lentoliikennettä seuraavan Flightradar24-sivuston mukaan ainakin yksi ulkomaanlento olisi laskeutunut kentälle aamupäivällä kello 11 jälkeen.
AFP:n kirjeenvaihtaja kertoi hälytyksen tulleen Vilnan asukkaiden puhelimiin. Viestissä luki hänen mukaansa näin:
”Ilmahälytys! Mene välittömästi suojaan tai turvalliseen paikkaan, pidä huolta perheenjäsenistäsi ja odota lisäohjeita.”
Ignalinan, Utenan, Svencionysin ja Zarasain alueille annettiin myös keskiviikkoaamuna keltainen ilmatilan hälytys. Keltainen hälytystila tarkoittaa, että jonkinlaista hyökkäystä ilmatilassa pidettiin todennäköisenä, vaikkakaan se ei ollut käynnistynyt.
Hälytys mahdollisesta ilmauhasta annettiin aiemmin myös Latviassa. Latvian puolustusvoimat on ilmoittanut asiasta X-viestipalvelussa.
Viestin mukaan mahdollinen uhka koskee Ludzan, Kraslavan ja Rezeknen maakuntia.
Latvian mukaan se seuraa ilmatilaansa Nato-liittolaisten kanssa ja on lähettänyt itärajalle lisää yksiköitä vahvistamaan ilmatorjuntakykyjä.
Viron ilmatilaan tuli tiistaina drooni, jonka ampui alas Naton Baltian-ilmavalvontaan osallistunut Romanian ilmavoimien hävittäjä.
