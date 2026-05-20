HS: Droonihälytys annettua LiettuassaMyös lennot Liettuan pääkaupungin lentokentältä on keskeytetty, uutisoi Helsingin Sanomat.
Liettuassa on annettu ilmahälytys drooniuhan vuoksi, kertovat Liettuan yleisradioyhtiö LRT ja uutistoimisto Reuters. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.
Liettuan puolustusvoimat kertoi keskiviikkoaamuna, että Liettuan rajan läheisyydessä on tehty mahdollinen droonihavainto. Naton ilmavalvonta on aktivoitunut tilanteen vuoksi.
Lennot Vilnan lentokentältä keskeytettiin.
Ihmisiä kehotettiin hakeutumaan suojaan Vilnassa ja Liettuan itäosissa. Myös Liettuan presidentin ja pääministerin kerrotaan suojautuneen.
