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Uutiset
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Politiikka ja talous
23.9.2026
16:15
Jukka Koivula
Artikkelin aiheet
diesel
kuljetusala
polttoaine
logistiikka
Suomen Kuljetus ja Logistiikka Skal
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