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Juuri nyt | Uusi metsäyhtiö saapuu Helsingin pörssiin ‒ yksi tärkeä side säilyy UPM:ään
Tilaajalle | Viljelijöitä kannustetaan siirtymään tappiollisesta viljanviljelystä tähän tuotantoon – ”Se on kyllä kannattava vaihtoehto”