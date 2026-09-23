Yhdysvallat kutsuu Venäjän presidentin Vladimir Putinin joulukuussa Miamissa pidettävään G20-kokoukseen, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio.

Rubion mukaan kutsu on tarpeen, jotta ongelmien ratkaisemisesta voidaan keskustella. Ulkoministerin mukaan kutsu kokoukseen ei tarjoa Putinille ainoastaan mahdollisuutta tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin kanssa, vaan myös mahdollisuuden tapaamisiin muiden maailman johtajien kanssa.

Rubio toivoi Putinin hyväksyvän Yhdysvaltojen kutsun.