Lännestä liikkuu matalapaine sateineen Suomen yli itään ‒ näissä paikoissa vettä voi tulla kymmeniä millejä Hidasliikkeinen matalapaine tuo sateita lähipäivinä etenkin maan keskivaiheille. Eniten sataa Etelä-Lapin ja maan keskiosan välisellä alueella ja paikoin vettä kertyy yli 30 mm.

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Märät puun lehdet. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Sää Juha Jantunen

Matalapaineen seurauksena etelästä virtaa Suomeen lämmintä, mutta kosteaa ilmaa.

Torstaina sateisinta on Etelä-Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Samaan aikaan etelässä ja Pohjois- ja Keski-Lapissa sademäärät jäävät yleisesti huomattavasti pienemmiksi.

Aluksi myös Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on kuurotyyppistä sadetta monin paikoin. Etelämpänä liikkuu päivän aikana yksittäisemmin sade- ja ukkoskuuroja, joiden välissä aurinko pääsee paistamaan ja lämmittämään. Eteläisimmässä osassa maata lämpötila voi paikoin nousta 25 asteeseen. Sateisimmilla ja pilvisimmillä alueilla jäädään kuitenkin lähemmäs viittätoista astetta.

Sääkartta keskiviikko 5.8.2026.

Perjantaina matalapaineen keskus on Suomen päällä ja hitaassa liikkeessä itään. Sateisinta on edelleen Etelä-Lapista maan keskiosaan ulottuvalla alueella. Sade on kuurotyyppistä ja mukana on paikoin myös ukkosta. Lännen ja luoteen välinen tuuli voimistuu perjantain mittaan ja puuskissa tuulen nopeudet voivat yltää 15 metriin sekunnissa. Myös ukkospuuskia voi olla paikoin.

Eniten sataa Etelä-Lapin ja maan keskiosan välisellä alueella ja paikoin vettä kertyy yli 30 mm.

Lauantaiksi tuulitilanne helpottuu ja myös sateet vähenevät.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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