Farmari-lavalla aiheet vaihtelevat turvepeltojen ennallistamisesta hyvinvointiin ja onnellisuuteen.

Torstaina heti avajaisten jälkeen on paneelikeskustelu, jossa pohditaan, miten sovitetaan yhteen huoltovarmuus, vastuullisuus ja kannattavuus. Kuva: Sanne Katainen, Kari Salonen