MT:n ohjelmatärpit: Näistä aiheista Farmarissa puhutaanFarmari-lavalla aiheet vaihtelevat turvepeltojen ennallistamisesta hyvinvointiin ja onnellisuuteen.
Farmarin ohjelma on täynnä kiinnostavia paneeleja ja puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista.
Torstaina heti avajaisten jälkeen on paneelikeskustelu, jossa pohditaan, miten sovitetaan yhteen huoltovarmuus, vastuullisuus ja kannattavuus.
Ratkaisuja hakevat maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.), MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä, Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme, SOK:n päivittäistavarakaupan tuoteryhmäjohtamisen johtaja Jussi Tolvanen ja Pro Agria Keskusten liiton toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko.
Paneelia johtaa Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jussi Orell.
Mitä tehdä turvepelloille, jotka aiheuttavat yli puolet maatalouden ilmastopäästöistä, mutta ovat tärkeitä etenkin nurmenviljelyssä?
Päivän toisessa paneelissa pohditaan, mitä tehdä turvepelloille, jotka aiheuttavat yli puolet maatalouden ilmastopäästöistä, mutta ovat tärkeitä etenkin nurmenviljelyssä. Mitä turvepeltojen ennallistaminen käytännössä tarkoittaa?
Luonnonvarakeskuksen raportin mukaan Suomessa turvepeltoja on viljelykäytössä noin 270 000 hehtaaria eli noin 11 prosenttia kokonaispeltoalasta. Maakunnittain tarkasteltuna turvepeltoja on eniten Pohjois-Pohjanmaalla, noin 80 000 hehtaaria.
Maidontuottaja ja somevaikuttaja Kaisa Honkaharju on avauspäivänä mukana pohtimassa, onko Suomi onnellisen ruoan maa.
Torstai-iltapäivän paneelissa pohditaan, miten maataloutta käsitellään mediassa. Onko maatalousyrittäjä syytetty vai sankari?
Perjantaina Farmari-lavalla puhutaan muun muassa maatilan johtamisesta ja tilusjärjestelyistä.
Lauantaina pureudutaan muun muassa maatalousyrittäjien hyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä omistajavaihdokseen, kun yrittäjä tulee tilan ulkopuolelta.Artikkelin aiheet
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