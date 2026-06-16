Farmarin konekenttä täyttyi nopeasti varauksista – Kalajoki sijaintina sai yrittäjiltä innostuneen vastaanoton Kalajoen lentokenttä sijaitsee kivenheiton päässä Hiekkasärkiltä.

Jaa Kuuntele

Farmarissa on paljon nähtävää lapsille. Vetonauloina ovat niin koneet kuin kotieläimet. Kuva: Farmarin kuvapankki

Uutiset | Maatalouskoneet Suvi Jylhänlehto

Farmari-messujen näyttelypäällikkö Kirsi Ylitalo on tyytyväinen siihen, miten hyvin yritykset lähtivät mukaan Kalajoella 25.–27.6. järjestettävään maatalousnäyttelyyn.

Ylitalon mukaan tavoitteena oli 350 näytteilleasettajaa. Kesäkuun alkuun mennessä niitä oli kertynyt mukaan jo lähes 400.

Paikkamyynti on ollut hyvin vilkasta heti sen aukeamista lähtien. Konekenttä täyttyi nopeasti. Isot maatalouskonemyyjät ovat lähteneet mukaan.

Ylitalo toivoo, että se on merkki siitä, että konekauppa olisi piristymässä ja että myyjät uskovat ostajien lähtevän liikkeelle.

Farmariin on tulossa maatalouspuolen investointeihin ja kotieläintuotantoon liittyviä yrityksiä sekä runsaasti palvelualan toimijoita, mikä saattaa ennakoida maatalousrakentamisen kasvua.

Myös vapaa-ajan osastoja on paljon, kun moni ammattilainenkin tulee samalla yhdistetylle lomamatkalle, Ylitalo lisää.

”Huoltovarmuus on yksi näyttelyn teemoista ja saimme myös Puolustusvoimat näytteilleasettajaksi.”

Kalajoen Farmari on Kirsi Ylitalon toinen maatalousnäyttely, jossa hän toimii näyttelypäällikkönä. Kuva: Elina Djupfors

Farmari-näyttely järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Kalajoella. Tätä pohjoisempana se on järjestetty viimeksi Oulussa vuonna 2003.

”Kalajoki valikoitui näyttelypaikaksi, sillä kaupunki oli itse aktiivinen ja kaikki vaadittavat kriteerit täyttyivät”, Ylitalo kertoo.

Näyttelyn järjestämisestä vastaavat Pro Agria Tapahtumat oy sekä Pro Agria Keski-Pohjanmaa, jonka toiminta-alueella Kalajoki sijaitsee.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa ovat yksi Suomen maatalouden keskittymistä. Esimerkiksi maidontuotanto alueella on vahvaa, ja uusia navetoita rakennetaan.

”Kalajoki valikoitui näyttelypaikaksi, sillä kaupunki oli itse aktiivinen ja kaikki vaadittavat kriteerit täyttyivät.” Kirsi Ylitalo

Ylitalon mukaan sijainti Kalajoen lentokentällä, vain kävelymatkan päässä Hiekkasärkiltä, on otettu innostuneesti vastaan.

”Alueen yrittäjät järjestävät paljon iltaohjelmaa. Hiekkasärkillä on elämää aamusta iltaan”, Ylitalo lupaa.

Lentokenttä on siitä helppo, että alue on valmiiksi tasainen, eikä siellä ole ylimääräisiä rakennuksia. Toisaalta kaikki joudutaan myös rakentamaan alusta lähtien.

Kalajoen Hiekkasärkät sijaitsevat vain noin kilometrin päässä lentokentästä, joka toimii näyttelyalueena. Kuva: Timo Heikkala

Järjestäjät odottavat Farmariin 20 000 kävijää per päivä eli yhteensä 60 000 kävijää. Kaksi vuotta sitten Seinäjoella oli yhteensä 91 000 kävijää.

Tämänvuotinen sijainti kauempana etelän kasvukeskuksista on huomioitu kävijätavoitteissa.

Ylitalo uskoo, että sijainti houkuttelee etenkin lapsiperheitä viipymään alueella pidempään.

Matalan uimarannan lisäksi Hiekkasärkkien alueella on muun muassa seikkailupuisto, vesipuisto, kylpylä sekä paljon helppokulkuisia kävely- ja pyöräilyreittejä.

Majoituskapasiteettia on rakennettu viime vuosina Kalajoelle lisää. Keskusvaraamon kautta varattavissa on ollut yhteensä 14 000 vuodepaikkaa. Sen päälle tulevat vielä yksityiset mökit, asunnot ja huoneet.

”Farmariin on kiva tulla pienten lasten kanssa.” Kirsi Ylitalo

”Farmariin on kiva tulla pienten lasten kanssa”, Ylitalo lupaa. Alueella on helppo liikkua lastenvaunujen kanssa ja sinne järjestetään lastenhoitoalue vaipanvaihtopisteineen ja pottineen.

Lapsia kiinnostavaa ohjelmaa ovat muun muassa tivoli, talutusratsastus sekä paimennusnäytökset, Ylitalo vinkkaa. Ihasteltavina on eläimistä muun muassa kaneja, alpakoita, lehmiä, hevosia ja ensi kertaa myös mehiläisiä.

Koiria alueelle ei saa tuoda näyttelyalueelle, mutta nelijalkaiset perheenjäsenet voi jättää paikallisten koirayhdistysten hoiviin alueen ulkopuolelle.

Farmari-maatalousnäyttely järjestetään kahden vuoden välein eri puolilla Suomea. Vuoden 2028 näyttelypaikkakunta paljastetaan perjantain Farmari-juhlassa.