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Juuri nyt | Farmarin konekenttä täyttyi nopeasti varauksista – Kalajoki sijaintina sai yrittäjiltä innostuneen vastaanoton
Tilaajalle | Maitolaiturilta Isolle kirkolle – iskelmää ja tanssilavakulttuuria Helsingin Superterassille