Öljyn hinta lähti kovaan sukellukseen Trumpin ilmoitettua lykkäävänsä Iran-iskuja, Aasiassa pörssit nousussa Iran on vahvistanut aselevon ja sanonut varmistavansa turvallisen kulun Hormuzinsalmessa.

Raakaöljyn WTI- ja Brent-laatujen barrelihinnat ovat painuneet selvästi alle sadan dollarin. AFP/LEHTIKUVA.

Raakaöljyn hinta lähti kovaan laskuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi lykkäävänsä aikomiaan Iran-iskuja.

Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta laski ilmoituksen jälkeen reilusti toistakymmentä prosenttia ja painunut selvästi alle sadan dollarin.

Uutiskanava NBC Newsin mukaan lasku on merkittävä, sillä tiistaina WTI-laadun hinta kävi jopa 117 dollarissa barrelilta.

Brent-laatu on ollut yhtä lailla yli kymmenen prosentin laskussa ja päätynyt sadan dollarin alapuolelle.

Trump sanoi suostuvansa kahden viikon aselepoon Iranin kanssa, jos Iran avaa öljynkuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen. Iran on vahvistanut aselevon ja sanonut varmistavansa turvallisen kulun Hormuzinsalmessa.

Iran seisautti meriliikenteen Hormuzinsalmessa lähes täysin sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Irania vastaan helmikuun lopulla. Iran on vastannut lisäksi muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä.

Sota Lähi-idässä on ravistellut markkinoita voimakkaasti ja muun muassa öljyn hinnassa on nähty viime viikkoina kovia hintapiikkejä.

Yhdysvaltain ja Iranin välinen sopu on vaikuttanut markkinatunnelmiin myös Aasiassa, jossa pörssit ovat olleet keskiviikkona alkupäivästä selvässä nousussa.

Japanissa Tokion Nikkei-indeksi on ollut koholla yli neljä prosenttia. Etelä-Koreassa Kospi-indeksi puolestaan on ollut noin kuusi prosenttia plussalla.