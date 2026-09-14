Uudenvuodenaaton merikaapelivaurioista syytetyn pursimiehen mukaan hänet herätettiin aamuvarhaisella tarkistamaan aluksen ankkuria. Pursimies kertoi maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa, että hänelle ilmoitettiin Suomen viranomaisten ottaneen yhteyttä Fitburg-aluksen ankkurista.

Esitutkinnan mukaan Rajavartiolaitos otti alukseen yhteyttä ensimmäisen kerran varttia yli kuusi aamulla.

Pursimies tarkisti ankkurin matruusin kanssa. Pursimiehen mukaan ankkurin lisävaijerit oli kiinnitetty, mikä tarkoittaa ankkurin olevan ylhäällä. Ankkurin aukko oli kuitenkin täynnä jäätynyttä mutaa, mikä esti näkemästä aukosta, oliko ankkuri nostettu.

Syyttäjä kysyi Mynthon-aski edessään istuneelta harmaatukkaiselta pursimieheltä, onko tämä sitä mieltä, että Fitburg ei aiheuttanut kaapelivaurioita. Pursimies vastasi tulkin välityksellä, ettei hän pysty vastaamaan kysymykseen.

”En tiedä, en ole asiantuntija”, pursimies sanoi.

”Se olisi aiheuttanut valtavaa tärinää, eikä tällaista ollut.” Pursimies

Pursimies kertoi työskennelleensä aluksella lähes kymmenen vuotta. Hän kertoi, että ankkuria ei olisi voitu laskea kesken matkan ilman, että kaikki olisivat huomanneet sen.

”Se olisi aiheuttanut valtavaa tärinää, eikä tällaista ollut.”

Käräjäoikeudessa on tarkoitus kuulla maanantaina myös syytteessä olevaa aluksen kapteenia.

Syyttäjien mukaan alus veti perässään ankkuriketjua ja vaurioituneen ankkurin tukkia 130 kilometriä meren pohjassa.

Syyttäjien mukaan kapteeni ja pursimies vahingoittivat Elisan ja Arelion Finlandin tietoliikenteeseen käytettäviä valokuitukaapeleita ja yrittivät vahingoittaa kahdeksaa muuta merenalaista tietoliikenne- ja sähkökaapelia sekä kaasuputkea. Tämä aiheutti syyttäjien mukaan Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle tai ainakin useille tähän rinnastettaville yhteiskunnan tärkeille toiminnoille.

Rahtialus Fitburg seilasi Saint Vincent ja Grenadiinien lipun alla. Syyttäjien mukaan kapteenin ja pursimiehen toiminnan seurauksena alus veti perässään ankkuriketjua ja sen päässä olevaa vaurioituneen ankkurin tukkia noin 130 kilometrin matkan meren pohjaa pitkin. Alus oli tuolloin Suomen aluevesien ulkopuolisella merialueella Suomenlahdella.

Syyttäjät vaativat miehille vähintään kahden ja puolen vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.

Kapteeni ja pursimies kiistävät syytteet.