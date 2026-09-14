Air Baltic hakeutuu saneeraukseen, mutta lennot jatkuvatToimitusjohtajan mukaan matkustajille toiminta jatkuu normaalisti.
Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti.
Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12 prosentin korolla chapter 11 -saneerausmenettelyn ajaksi.
Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista: Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
Toimitusjohtaja Erno Hildén kertoi tiedotteessa, että tavoitteena on tehdä Air Balticista tehokkaampi ja taloudellisesti kestävämpi lentoyhtiö.
”Matkustajillemme toimintamme jatkuu normaaliin tapaan. Me lennämme, myymme lippuja ja suunnittelemme tulevia aikataulujamme”, Hildén sanoi.Artikkelin aiheet
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