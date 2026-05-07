Äitienpäiväviikonloppu on suuressa osassa maata poutainen Korkeapaine on vahvistumassa Suomen ylle lännestä alkaen ja maan etelä- ja keskiosassa on lähipäivinä laajalti selkeää tai puolipilvistä. Pohjoinen jää epävakaisemman sään alle.

Lämpötila on nousemassa päivä päivältä vähitellen ja yölliset yöpakkaset ovat näillä näkymin päättymässä sunnuntaiyöhön mennessä.

Juha Jantunen

Kuivalta näyttää loppuviikolla suuressa osassa maata. Pohjoisessa ja lähinnä Lapissa sataa sen sijaan loppuviikon aikana ajoittain heikkoa vesisadetta, yöaikaan myös räntää. Merkittäviä millimääriä näistä ei ole kertymässä.

Lämpötila on nousemassa päivä päivältä vähitellen ja yölliset yöpakkaset ovat näillä näkymin päättymässä sunnuntaiyöhön mennessä. Perjantai- ja lauantaiaamuna pakkaslukemia mitataan kuitenkin vielä paikoin etelässäkin. Perjantaina päivälämpötila on etelässä korkeimmillaan 15 asteen paikkeilla. Lauantaina ja sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa on muutamia asteita yli 15 astetta, mutta 20 jäänee tavoittamatta.

Sunnuntain jälkeen matalapaine on valtaamassa alaa Suomen yllä ja sää on muuttumassa epävakaisemmaksi. Sadealueiden liikkeiden ja sademäärien ennustaminen on kuitenkin tässä vaiheessa vielä hyvin epävarmaa, mutta todennäköistä on, että ainakin paikoin tulee jonkin verran helpotusta vallinneeseen kuivuuteen.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

