Petteri Orpon kokoomus ja Riikka Purran perussuomalaiset käyvät tiukkaa kisaa toiseksi suosituimman puolueen asemasta.

Petteri Orpon kokoomus ja Riikka Purran perussuomalaiset käyvät tiukkaa kisaa toiseksi suosituimman puolueen asemasta. Kuva: Jarno Mela

Petteri Orpon (kok.) hallitus kirjasi tavoitteekseen 100 000 uutta työllistä vaalikauden aikana. Pidemmän aikavälin maalikseen se määritteli 80 prosentin työllisyysasteen. Työllisyystoimien arvioitiin vahvistavan julkista taloutta noin kahdella miljardilla eurolla. Velkaantuminen oli määrä kääntää laskuun.

Kuinkas sitten kävikään? Työttömyys on Euroopan korkeinta ja kortistossa runsaasti myös korkeakoulutettuja. Työvoiman määrän kasvu selittää synkkää tilannetta osittain.

Hallitus korostaa hidastaneensa velan kasvua ja remontoineensa julkista taloutta merkittävillä sopeutuksilla. Velkatavoite jää silti toteutumatta, ja ensi vuoden budjetista on tulossa yli 12 miljardia euroa alijäämäinen.

Orpo on kautensa ajan valanut uskoa nurkan takana odottavaan talouskasvuun. Optimismia on kyseenalaistettu, ja etenkin kuluttajien luottamus on pysynyt matalalla. Horroksesta heränneiden yritysten odotukset ovat kuitenkin kohentuneet. Suomen talous alkoi kasvaa viime syksynä, ja kasvun odotetaan jatkuvan lähivuosina.

Yritysten odotukset ovat kohentuneet.

Myönteinen vire ei näy pääministeripuolueen kannatuksena. Ylen tuoreimmassa gallupissa valtiovarainministeri Riikka Purran johtama perussuomalaiset hengittää jo niskaan. Kokoomuksen tilannetta hankaloittaa kahden laidan vuoto: liberaalit naisäänestäjät tuntevat vetoa vihervasemmistoon ja pienyrittäjät perussuomalaisiin.

Suomen Yrittäjien gallupissa Purra päihitti Orpon suosikkina seuraavaksi pääministeriksi. Kokoomus säilytti sentään asemansa suosituimpana puolueena yrittäjien keskuudessa. Purran kannatus on vahvaa alkutuotannossa ja pienten yritysten edustajien keskuudessa. Orpoa kannattavat yli kymmenen henkilöä työllistävät yrittäjät.

Puoluejohtajat jaksavat toistella, etteivät gallupit äänestä. Vähättelystä huolimatta seuraavaa mittausta odotetaan puoluetoimistoissa joko innolla tai kauhulla. Vuotoa pelkää kokoomuksen lisäksi Sdp, jonka suurin uhka nousee vasemmalta. Vasemmistoliitto on Minja Koskelan kaudella yltänyt historialliseen gallupkannatukseen. Juuri pelko vasemman laidan vuotamisesta hillinnee demareiden intoa kolmen perinteisen puolueen hallitukseen kokoomuksen ja keskustan kanssa.

Vuotoa pelkää kokoomuksen lisäksi Sdp.

Kokoomuksessa vahdataan nyt erityisen tarkasti yhtä tilastoa. Työttömyyden kääntyminen laskuun voi vielä pelastaa sen jäämiseltä perussuomalaisten taakse. Ratkaisevaa on rakennusalan elpyminen. Datakeskukset ja homekouluremontit eivät riitä, sillä vasta asuntorakentaminen kääntäisi työllisyyden riittävään kasvuun.

Työllisyyden tiedetään seuraavan talouskasvua viiveellä. Viiveen pituus voi ratkaista kevään vaaleissa paljon.

Kirjoittaja on MT:n vastaava päätoimittaja.