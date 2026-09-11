Viikonloppuna ja alkuviikosta laajalti poutaistaMenneiden päivien sateisuus vaihtuu viikonloppuna suurilta osin poutaiseen ja alkuviikosta jopa aurinkoiseen säähän. Lämpötilat ovat pysymässä tavanomaisina.
Viime päivien sateiden jälkeen sää muuttuu viikonlopuksi selvästi poutaisemmaksi.
Laaja matalapaineen alue on siirtynyt perjantain aikana Suomen itäpuolelle. Maan itäosassa tosin tulee vielä illan ja yön aikana heikkoja ja hajanaisia sateita paikoin, yöllä sateet voivat jopa hetkellisesti voimistua.
Lauantaipäivästä on tulossa poutainen lähes koko maassa korkeapaineen selänteen työntyessä Suomen ylle. Lähinnä maan lounaisosaan voi nousta joitain sadekuuroja. Pilvisyyden osalta selkeintä on lännessä.
Sunnuntaiyönä hallaa voi esiintyä selkeillä alueilla maan keskiosaa myöten. Päiväksi pilvisyys runsastuu Norjanmerellä liikkuvan matalapaineen johdosta. Maan pohjoisosan yli liikkuu kapea sadealue, josta irtoavat sadekertymät jäävät vähäisiksi.
Maanantaiksi korkeapaineen selänne vahvistuu uudelleen Suomen ylle ja päivästä on tulossa poutainen ja melko aurinkoinen.
Lämpötilan osalta ollaan jo pitkään oltu tavanomaisissa lukemissa ja sama tulee jatkumaan. Päivälämpötilat ovat yleisesti 10 ja 18 asteen välillä pilvisyydestä riippuen. Öisin pilvisillä paikoilla ollaan jopa yli 10 asteessa etelässä, selkeillä paikoilla mennään alle 5 asteen. Hallaa voi esiintyä alkuviikosta jopa etelää myöten.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.Artikkelin aiheet
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