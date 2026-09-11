Uutta tietoa Varkauden kuolonkolarista: mopoilija kaatui tukkirekan allePoliisin tietojen mukaan kyseessä on puutavarakuormaukseen tarkoitettu tukkirekka, jossa on nosturi. Poliisi etsii rekkaa ja sen kuljettajaa.
Varkaudessa torstai-iltana kuollut mopoilija kaatui tukkirekan alle, kertoo Itä-Suomen poliisi.
Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan tukkirekka ja mopoilija olivat pysähtyneet samaan risteykseen. Kun ajoneuvot lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle.
Alaikäinen mopoilija kuoli tapahtumapaikalle.
Tukkirekan kuljettaja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Poliisin tietojen mukaan kyseessä on puutavarakuormaukseen tarkoitettu tukkirekka, jossa on nosturi. Poliisi etsii rekkaa ja sen kuljettajaa.Artikkelin aiheet
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