Kokoomus luopuisi perintöverosta ja mahdollistaisi henkilökohtaisen konkurssin Puheenjohtajana jatkokaudelle valittu Petteri Orpo piti linjapuheensa lauantaina.

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Alkava kaksivuotiskausi on Orpon kuudes kokoomuksen puheenjohtajana. - TOMMI ANTTONEN / LEHTIKUVA / STR.

Uutiset | Politiikka STT

Lue artikkelin tiivistelmä Petteri Orpo linjasi kokoomuksen tavoitteet jatkokaudellaan: perintö- ja lahjaveron poisto, henkilökohtainen konkurssi ja verotuksen kevennys.

Hän haluaa vakinaistaa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun ja tehostaa hoitoa tekoälyn avulla.

Orpo painotti tasa-arvoa, maltillisia menolisäyksiä, sopeutusta ja eläkejärjestelmän tarkastelua. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Kokoomus aikoo jatkaa työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa, jos puolue on hallituksessa seuraavalla vaalikaudella. Näin linjasi lauantaina jatkokaudelle kukitettu puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo puheessaan puoluekokousväelle.

Orpon mukaan kokoomus aikoo myös muun muassa luopua perintö- ja lahjaverosta. Lisäksi se tarjoaisi jokaiselle suomalaiselle henkilökohtaisen y-tunnuksen eli yritys- ja yhteisötunnuksen automaattisesti.

”Ja jos yrittäjä epäonnistuu, hänelle pitää antaa mahdollisuus uuteen alkuun. Siksi mahdollistamme henkilökohtaisen konkurssin”, Orpo lupaili.

Nyt alkanut puheenjohtajuuskausi on Orpon kuudes. Hän on johtanut puoluetta vuodesta 2016.

”Meidän on uskallettava luopua sellaisesta tekemisestä, joka ei auta ihmistä.” Petteri Orpo

Kokoomus haluaa myös vakinaistaa kritisoidun yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun.

Yli 65-vuotiaat ovat viime syyskuusta lähtien voineet päästä valinnanvapauskokeilun kautta yksityislääkärille julkisen terveydenhuollon hinnalla. Kelan mukaan kokeilua ovat sen ensimmäisinä kuukausina hyödyntäneet eniten hyvätuloiset ja kaupunkilaiset.

Rahat on Orpon mukaan käytettävä hoitoon pääsyyn ja vaikuttavaan hoitoon.

”Meidän on uskallettava luopua sellaisesta tekemisestä, joka ei auta ihmistä, ja tehostettava toimintaa tekoälyn avulla.”

Orpo sanoi kokoomuksen haluavan Suomesta todellisen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan, jota se ei hänen mukaansa vielä ole.

”Me emme saa antaa asenteiden tai kulttuurin tulla nuorten haaveiden tielle.” Petteri Orpo

Kokoomuksessa on viime ajat puhuttu puolueen suhtautumisesta naisiin ja naisäänestäjien kadosta. Orpo ei ottanut asiaan kantaa puheessaan.

Hän kertoi kuitenkin keskustelleensa keväällä ulkomaalaistaustaisten nuorten naisten kanssa, joilla oli halu opiskella ja päästä tekemään koulutusta vastaavaa työtä, mutta haaveita oli latistettu, jopa estetty.

Tähän tasa-arvo-ongelmaan ei Orpon mukaan edelleenkään kiinnitetä tarpeeksi huomiota.

”Me emme saa antaa asenteiden tai kulttuurin tulla nuorten haaveiden tielle.”

”Mikään asia ei oikeastaan voi olla pois tarkastelupöydältä.” Petteri Orpo

Talouden säästölistaa Orpo lupaili vasta syksyksi. Konkreettisia leikkauskohteita ei linjapuheessa vielä kuultu.

”Me emme usko siihen, että pitkällä välillä kestävää hyvinvointia rakennetaan parantamalla jatkuvasti vain etuuksia”, Orpo kuitenkin linjasi tiedotustilaisuudessa puheen jälkeen.

Orpon mukaan puoluekokouksessa käsiteltävä kokoomuksen poliittinen tavoiteohjelma on pyritty toteuttamaan niin, että menolisäyksiin suhtaudutaan pidättyväisesti.

Noin 10 miljardin euron sopeutustoimet pystytään hänen mukaansa tekemään ensi vaalikaudella puolustusmenojen kasvusta huolimatta.

”Mikään asia ei oikeastaan voi olla pois tarkastelupöydältä. Eläkejärjestelmä kokonaisuudessaan on asia, joka on oltava siinä tarkastelussa”, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa on kuitenkin pyrittävä siihen, että maksussa oleviin eläkkeisiin ei puututa. Muun muassa eläkkeen kertymistä ja eläköitymisikää Orpo olisi valmis tarkastelemaan.

Orpo vakuutti, että kokoomuksen lisäksi myös muut velkajarrusopimuksen allekirjoittaneet puolueet ovat sitoutuneet siihen.

”He ovat kaikki nähneet nämä samat valtiovarainministeriön madonluvut ja ovat siihen sitoutuneet. Mutta toki se alkaa varmaan jännittää, niin minuakin jännittää.”