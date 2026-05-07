Virus tappanut kolme risteilyaluksella: "Ei uusi koronavirus" Argentiinasta lähteneellä risteilyaluksella on kuollut kolme ihmistä. Kuolemista yhden on vahvistettu liittyvän hantavirukseen.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus puhui hantaviruksesta lehdistötilaisuudessa torstaina.

Hantaviruksen leviämisestä risteilyaluksen ulkopuolelle ei tarvitse olla liian huolissaan. Virus ei ole samanlainen kuin koronavirus, sanoi Maailman terveysjärjestö WHO torstaina.

WHO:n mukaan tartunta-aalto saadaan rajattua laivalle, jos terveysohjeistuksia seurataan.

”Me uskomme tämän olevan rajattu tartunta-aalto, jos ihmiset seuraavat ohjeistuksia ja maat osoittavat toisilleen solidaarisuutta”, sanoi WHO:n hätätila- ja vastejohtaja Abdi Rahman Mahamud tiedotustilaisuudessa.

MV Hondius -aluksella on vahvistettu viisi hantavirustartuntaa. Lisäksi kolmea tartuntaa epäillään.

WHO ennakoi, että laivalla tartuntoja saattaa tulla vielä lisää.

”Tässä tapauksessa kyseessä on hantaviruslaji Andes-virus, jota esiintyy Latinalaisessa Amerikassa. Ottaen huomioon Andes-viruksen itämisajan, joka voi olla jopa kuusi viikkoa, on mahdollista, että tapauksia raportoidaan lisää”, sanoi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO kertoi aiemmin tällä viikolla, että kolme risteilyaluksella ollutta ihmistä on kuollut. Kuolemista yhden on vahvistettu liittyvän hantavirukseen.

Kaikki aluksella olleet hantavirustartunnasta oireita saaneet matkustajat on evakuoitu. Asiasta kertoi torstaina MV Hondius -aluksen omistava yhtiö.

Ainakin kahden risteilyaluksen matkustajan osalta on vahvistettu, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen.

Kyseistä viruskantaa ei argentiinalaisviranomaisten mukaan ole havaittu Tulimaassa vuoden 1996 jälkeen.

WHO:n mukaan yleisimmin viruksen tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen.

EU:n tiedottaja Eva Hrncirova sanoi torstaina, että hantaviruksen eurooppalaisille aiheuttama riski on matalalla tasolla. EU:n mukaan riskiarvio pohjautuu tämänhetkisiin tietoihin.

Andes-viruskanta on erityisen tappava, ja sitä esiintyy etenkin Argentiinassa ja Chilessä, kertoi suomalaisprofessori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta Lääkärilehdelle aiemmin tällä viikolla.

Keskiviikkoiltana Suomen aikaa Kap Verden edustalta matkaansa jatkaneen aluksen on määrä saapua Kanariansaarilla sijaitsevalle Teneriffalle lauantaihin mennessä.

Kanariansaarilla matkustajien ja laivan miehistön terveyttä on määrä tarkkailla, minkä jälkeen he pääsevät palaamaan kotiin. EU-maiden on määrä kotiuttaa omat kansalaisensa. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotiuttamisprosessi on vielä suunnitteilla.

Hollantilaispariskunta, jonka epäillään kuolleen hantaviruksen aiheuttamaan tautiin, oli matkustanut Chilessä, Uruguayssa ja Argentiinassa ennen kuin he nousivat risteilyalukselle.

Pariskunnan liikkeitä avasi Argentiinan terveysministeriö, joka ei kuitenkaan spekuloinut sillä, missä pariskunta oli saattanut virustartunnan saada. New York Timesin mukaan Argentiinan viranomaiset ovat kertoneet tutkivansa mahdollisuutta, että pariskunta olisi saanut tartunnan lintubongausretkellä.

Hollannin lipun alla matkaava risteilyalus lähti Argentiinan eteläkärjessä sijaitsevasta Tulimaasta liikkeelle huhtikuun alussa. Ushuaian kaupungista lähteneellä aluksella oli WHO:n mukaan yli 140 ihmistä.

Argentiinan terveysministeriö sanoi keskiviikkona, että ministeriö lähettää asiantuntijoita Ushuaiaan testaamaan jyrsijöitä viruksen varalta.