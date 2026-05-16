Rovaniemi juhlisti Lordin viisuvoiton 20-vuotisjuhlaa – tuttu patsas sai hirviöviitan”Viitan tekeminen vaati kirjaimellisesti kauhunsekaista rock-asennetta”, kuvailee viitan suunnittelusta ja toteutuksesta vastannut taiteilija.
Suomen toistaiseksi ainoasta Euroviisu-voitosta on kulunut 20 vuotta. Voiton Hard Rock Hallelujah -kappaleella kotiin tuonutta Lordi-yhtyettä kunnioitettiin viisulauantain ammuna Rovaniemen Jätkänpatsas ”lordituksella”.
Tilaisuudessa Rovaniemellä Kemijoen Ounaskosken vieressä sijaitseva kuvanveistäjä Kalervo Kallion veistämä Jätkänpatsas sai hartioilleen Lordi-viitan.
Patsaalle puettu hirviöviitta olkapiikkeineen on paikallista käsityötä. Viitan on suunnitellut ja toteuttanut Rovaniemen Songan kylässä sijaitsevan Haamupuiston yrittäjänä ja taiteilijana toimiva Hanna Pilve-Salminen.
Viitta on valmistettu metallista ja betoniseoksesta.
"Viitan tekeminen vaati kirjaimellisesti kauhunsekaista rock-asennetta, mutta pakkohan siihen oli ryhtyä ja siinä se nyt on, hard rock hallelujah, kertoo Pilve-Salminen.
Hänen mukaansa viitan suunnittelussa kuultiin Mr. Lordia, joten sillä on myös monsterihyväksyntä.
”Toivon lisää tällaista sekoilua ja rock-henkeä Rovaniemelle", kertoo rovaniemeläinen Lordin keulahahmo Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu patsaan lorditusta Rovaniemen kaupungin tiedotteessa.
Lordi-viitan saanut Jätkänpatsas on osa juhlallisuuksia vuosittain, kun opiskelijat lakittavat patsaan vappuna. Patsas on seissyt Kemijoen rannassa vuodesta 1955.
