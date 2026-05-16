Hätäviesti saapuu jo monessa maassa puhelimeen automaattisesti – Suomen pirstaleinen järjestelmä tökkii Cell broadcast -teknologiaan pohjautuva hälytysjärjestelmä on jo käytössä tai rakenteilla yli 20:ssa Euroopan maassa. Suomessa järjestelmän käyttöönotto venyy ensi vuoteen.

112-sovelluksessa ilmoitettiin mahdollisen drooniuhan peruuntumisesta Uudellamaalla perjantaina. LEHTIKUVA. Kuva: Jade Silpo

Perjantaina Uudenmaan asukkaat heräsivät epätietoisessa tilassa. Alueelle oli annettu yöllä vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Jokainen sai tietonsa hieman eri paikoista: yksi mediasta, toinen 112 Suomi-sovelluksesta ja kolmas kuuli asiasta tutuilta tai perheeltään.

Osa sai kehotuksen pysytellä sisätiloissa vasta tunteja myöhässä.

Puoliltapäivin viranomaiset tiedottivat, ettei drooneja ollut lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan.

Muualla maailmalla vaaratiedotteita varten käytössä on kuitenkin ollut jo vuosia järjestelmä, joka tuo viestit automaattisesti tietyllä alueella oleskelevien ihmisten puhelimiin.

Cell broadcast -teknologiaan pohjautuva hälytysjärjestelmä on jo käytössä tai rakenteilla yli 20:ssa Euroopan maassa. Ruotsissa samaan teknologiaan pohjautuvan SE-Alertin on tarkoitus tulla käyttöön alkukesästä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Suomessa järjestelmän käyttöönotto venyy kuitenkin ensi vuoteen.

Maailmalla cell broadcastiin perustuvia vaaratiedotusjärjestelmiä on käytössä muun muassa Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa, Japanissa, Kanadassa ja Brasiliassa.

Tällä hetkellä vaaratiedotusjärjestelmä Suomessa perustuu analogiseen radioon ja digitaaliseen televisioon sekä mobiililaitteissa 112 Suomi-sovellukseen.

Väestöä voidaan varoittaa myös kiinteän väestönhälytinjärjestelmän ja kaiutinautojen avulla. Kiinteällä väestönhälytinjärjestelmällä tarkoitetaan esimerkiksi ulkotiloissa olevia sireenejä.

112 Suomi-sovelluksella on Suomessa sisäministeriön mukaan yli kaksi miljoonaa käyttäjää. Valtaosa suomalaisista saa siis vaaratiedotteet tietoonsa yhä ainoastaan television, radion, ystävien ja tuttujen tai median kautta.

Cell broadcastin avulla toimiva hätäviestijärjestelmä lähettää vaaratiedotteen kuuluvuusalueella oleviin puhelimiin puhelinverkon tukiasemien kautta. Toisin kuin tekstiviesteissä, cell broadcast -viestiä ei osoiteta puhelinnumeroille eikä se edellytä vastaanottajarekisteriä.

Sisäministeriön mukaan cell broadcast -järjestelmä sopii poikkeustilanteisiin erityisesti siksi, koska sen kautta lähetetyt viestit eivät ruuhkauta verkkoa vastaavalla tavalla kuin massatekstiviestijakelu.

Se ei myöskään vaadi käyttäjältä mitään muuta kuin cell broadcast-vastaanoton aktivoinnin, joka on tosin useimmissa puhelimissa nykyään jo valmiiksi oletusarvona aktivoituna.

Teknologia ei myöskään törmää samanlaisiin ongelmiin kuin sovelluspohjainen vaaratiedotejärjestelmä. Perjantaina 112 Suomi -sovelluksen käyttäjä ei välttämättä saanut viestiä droonihälytyksestä, jos esimerkiksi sovellus oli jäänyt päivittämättä tai sille ei ollut annettu lupaa käyttää sijaintia jatkuvasti.

Uuden, cell broadcast -teknologiaan pohjautuvan vaaratiedotusjärjestelmän on tarkoitus valmistua viimeistään vuoden 2027 aikana.