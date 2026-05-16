SDP:n Malm: EK:n linjaus työntekijöiden palkatta jättämisestä drooniuhan aikana on kohtuuton Puolueen varapuheenjohtajan Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Niina Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. LEHTIKUVA. Kuva: Heikki Saukkomaa

Uutiset | Politiikka STT

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm pitää kohtuuttomana Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) linjausta, jonka mukaan työnantajien ei tarvitse maksaa palkkaa, jos työntekijä jää kotiin viranomaisen kehotuksesta drooniuhan aikana. EK:n tulkinnasta kertoi perjantaina Helsingin Sanomat.

Malmin mukaan työntekijää ei saisi sakottaa siitä, että hän toimii turvallisuusohjeiden mukaisesti. Malm perusteli asiaa tiedotteessaan lauantaina muun muassa sillä, ettei työntekijä ole itse voinut vaikuttaa poikkeukselliseen turvallisuustilanteeseen.

Viranomainen kehotti perjantaina vaaratiedotteessa Uudenmaan asukkaita pysymään sisätiloissa, kunnes vaara mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista on ohi.

Työsopimuslain mukaan työnantaja on velvoitettu maksamaan työntekijälle palkkaa mikäli työnteko estyy jonkin työpaikkaa kohdanneen esteen, kuten tulipalon, vuoksi.

EK:n tulkinnan mukaan drooniuhka ei kuitenkaan velvoita työnantajaa maksamaan palkkaa, koska se ei kohdistu suoraan itse työpaikkaan.

HS:n mukaan selkeää ennakkotapausta vastaavasta tilanteesta ei ole, mutta lehdelle puhunut työoikeuden emeritusprofessori Niklas Bruun kallistuu lain tulkinnassa työnantajan puolelle.